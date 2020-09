Zwei Urban-Art-Arbeiten von GOLIF an der Ottilie-Bondy-Promenade

Die Bau- und Wohnungsgenossenschaft „Wien-Süd“ konnte für die künstlerische Ausgestaltung der Wohnhausanlage an der Ottilie-Bondy-Promenade den Urban-Art-Künstler GOLIF gewinnen.

Wien (OTS) - Seit einem Jahrzehnt definiert die „Wien-Süd“ das Konzept von „Kunst am Bau“ neu. Damit ist sie Vorreiterin bei der Verbindung von zeitgenössischer Kunst und Kultur als integrierendes und Identität stiftendes Element mit sozialem Wohnbau. Leistbare und gehobene Wohnqualität wird vereint mit hochwertiger Kunst.

Für das Wohnbauprojekt an der Ottilie-Bondy-Promenade in Wien-Floridsdorf ist es der „Wien-Süd“ gelungen, den bekannten Urban-Art-Künstler GOLIF zu gewinnen. Er hat zwei Arbeiten für diese Anlage geschaffen, die das Entree und den vorgelagerten Arkadengang prägen. – Junge Kunst bringt auch neuen Schwung in den sozialen Wohnbau und belebt diesen, setzt Akzente.

Auf Grund der derzeitigen, coronabedingten Krise geben die Wiener Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, der Bezirksvorsteher des 21. Bezirks, Georg Papai, GOLIF sowie der Vorstand der „Wien-Süd“ vor einer kleinen Runde geladener Gäste kurze Statements ab und enthüllen die beiden Arbeiten.

Für die Pressevertreterinnen und -vertreter findet dieser Empfang am 18. September 2020 um 10:00 Uhr an der Ottilie-Bondy-Promenade 4, 1210 Wien, statt. Die Zufahrt ist über die Tiefgarage in der Koloniestraße 77, 1210 Wien, möglich. Sie ist an diesem Tag ab ca. 09:00 Uhr ausgeschildert, ein Ordnerdienst ist vor Ort.

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinnützige Bau- u. Wohnungsgenossenschaft

"Wien-Süd" eGenmbH

1230 Wien, Untere Aquäduktgasse 7

Mag. Gerald Anetzhuber

E-Mail: g.anetzhuber @ wiensued.at

Tel.: 01 866 95-1232