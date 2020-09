„20 Jahre Taxi Orange“ am 11. September in ORF 1

Mit Jubiläumsdoku und dem legendären Einzug in den Kutscherhof

Wien (OTS) - Vor 20 Jahren hat der ORF mit der ersten österreichischen Reality-TV-Show „Taxi Orange“ Fernsehgeschichte geschrieben. Am Freitag, dem 11. September 2020, blickt ORF 1 um 21.35 Uhr in der Doku „20 Jahre Taxi Orange“ zurück auf die besten Momente der ersten Staffel und um 23.50 Uhr gibt es in „Kult TV: Taxi Orange – Wie alles begann“ ein Wiedersehen mit dem legendären Einzug der Kandidatinnen und Kandidaten in den Kutscherhof.

Der „Taxi Orange“-Jubiläumsfahrplan am 11. September in ORF 1

„20 Jahre Taxi Orange“ (21.35 Uhr)

Der Gewinner der ersten Staffel, Max Schmiedl, hat viele seiner ehemaligen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner eingeladen, erinnert sich mit ihnen an legendäre Szenen und fragt nach, wie es ihnen heute geht. Was treibt die Mama? Welche Haarfarbe trägt Magenta? Was macht Max selbst im „richtigen Leben“? Und: wie war das eigentlich, wenn der beliebteste Taxler oder die beliebteste Taxlerin Woche für Woche die schwere Entscheidung zu treffen hatte, wer den Kutscherhof verlassen muss? All diese Fragen werden beantwortet, wie bei einem richtigen Klassentreffen. Der Spaß kommt in den 45 Sendeminuten nicht zu kurz!

„Kult TV: Taxi Orange – Wie alles begann“ (23.50 Uhr)

Mit „Kult TV: Taxi Orange – Wie alles begann“ zeigt der ORF nochmals den Einzug der 13 Kandidatinnen und Kandidaten in den legendären Kutscherhof. Es regnet, die Aufregung ist groß, und ein Stück Fernsehgeschichte nimmt ihren Anfang: am 16. September 2000 ziehen Max Schmiedl & Co. in die erste Fernseh-WG Österreichs und werden vom ganzen Land dabei beobachtet, wie sie leben, diskutieren, musizieren, Spaß haben, sporteln – und Taxi fahren.

20 Jahre „Taxi Orange“ – Jubiläum der ersten österreichischen Reality-TV-Show

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner zum Jubiläum: „‚Taxi Orange‘, ein Format, das aus der Mitte der diversen Gesellschaft kam, uns spiegelte und gleichzeitig zum Denken anregte, feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Starke unerprobte Formate brauchten Überzeugungskraft der Initiatorin, die ich damals sein durfte, und den Mut aller Verantwortlichen, diesen Weg gemeinsam zu beschreiten. Dies alles war nur möglich mit der nötigen Begeisterung, Professionalität und dem über alle Bereiche greifenden ‚Yes we can‘-Gedanken. Ich gratuliere allen Beteiligten, die dieses ungewöhnliche Projekt damals möglich gemacht haben. Bleiben wir weiterhin mutig und professionell, um auch in Zukunft an Visionen zu glauben und auch unbekannte Wege gehen zu können.“

