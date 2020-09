ATV Meine Wahl: Duellabend der SpitzenkandidatInnen im Wiener Riesenrad

Wien (OTS) - ATV startet am 27. September in die Wien-Wahl 2020. Bei "ATV Meine Wahl: Duell im Riesenrad" bittet ATV-Moderatorin Sylvia Saringer die sechs SpitzenkandidatInnen der Wiener Landtagswahl ab 20.15 Uhr zu Duellen in das Wiener Riesenrad. ATV-Moderator Meinrad Knapp analysiert live die jeweiligen Konfrontationen mit einer prominent besetzen Polit-Profi-Runde im großen ATV-Studio.

Die ATV-Formate zur Wien-Wahl 2020 im Überblick:

"ATV Meine Wahl: Duell im Riesenrad", am 27. September um 20.15 Uhr bei ATV

Am 27. September dürfen sich die ZuseherInnen über einen besonderen Duell-Abend freuen. Denn ATV bittet die sechs SpitzenkandidatInnen der Wiener Landtagswahl, Michael Ludwig (SPÖ), Dominik Nepp (FPÖ, angefragt), Birgit Hebein (Grüne), Gernot Blümel (ÖVP), Christoph Wiederkehr (NEOS) und Heinz-Christian Strache (Team HC) zu außergewöhnlichen Duellrunden in das Wahrzeichen Wiens, das Riesenrad. Eine Runde im Riesenrad lang haben die PolitikerInnen Zeit, um ihre politischen Standpunkte zu vertreten. Dabei sitzen einander Ludwig und Blümel, Nepp und Strache sowie Hebein und Wiederkehr gegenüber.



Während Sylvia Saringer die Duelle leitet, berichtet Jenny Laimer direkt aus dem Wiener Prater vom großen Konfrontationsabend. Die Duelle werden anschließend von Moderator Meinrad Knapp und einer prominent besetzten Polit-Profi-Runde im großen ATV-Studio diskutiert und analysiert. Zu Gast sind Anneliese Rohrer (Die Presse), Daniela Kittner (Kurier), Christian Nusser (Heute) und Medienberater Hans Mahr.



"ATV Aktuell: Die Woche", am 27. September um 22.20 Uhr

Direkt danach analysiert das bewährte Diskussions-Trio, bestehend aus ATV-Moderator Meinrad Knapp, Meinungsforscher Peter Hajek und Politikberater Thomas Hofer, die Highlights des Duell-Abends.



„ATV Meine Wahl: Wien-Wahl 2020“, am 11. Oktober, ab 16.45 Uhr

Am Wahlsonntag, den 11. Oktober, wird sich die ATV Aktuell-Redaktion ab 16.45 Uhr in mehreren Live-Einstiegen ausführlich dem Wahltag in Wien widmen. In Zusammenarbeit mit dem Team von ARGE-Wahlen wird ATV seinem Publikum eine eigene Hochrechnung und Live-Schaltung zu den wichtigsten Schauplätzen der Wien-Wahl 2020 präsentieren.



