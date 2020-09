Hebein/Sima/Gaal/Franz: Wiens neugestalteter Reumannplatz eröffnet!

13 % mehr Grünfläche, 78.300 Stauden und Gräser, 109 Bäume, 17 Spiel- und Sportgeräte im Herzen Favoritens

Wien (OTS) - Die Neugestaltung des Reumannplatzes im Herzen Favoritens ist im Zeit- und Kostenplan geschafft. Im September 2019 wurde mit dem Umbau des rund 18.000 m2 großen Platzes begonnen, im heurigen September wurden die letzten Pflanzen gesetzt und Parkelemente installiert. Pünktlich mit Schulbeginn wurde der neue grüne Reumannplatz von Bezirksvorsteher Marcus Franz, Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, Umweltstadträtin Ulli Sima und Frauenstadträtin Kathrin Gaal eröffnet.



„Der neue Reumannplatz wurde nach den Wünschen der Bevölkerung neugestaltet und ist jetzt eine grüne Oase und ein Platz für alle im Herzen des 10. Bezirks. Gerade stark frequentierte Plätze sollen trotz der immer heißer werdenden Sommer angenehme Orte der Begegnung für Jung und Alt sein. Der neue Reumannplatz zeigt, dass Klimawandelanpassung, mehr Raum und Aufenthaltsqualität Hand in Hand gehen: Neue Sitzgelegenheiten, mehr Grün, mehr Schatten, und Abkühlung durch Wasser – Projekte wie diese zeigen die Zukunft der Klimahaupstadt Wien“, freut sich Vizebürgermeisterin Hebein über die Umgestaltung.



Der Reumannplatz am südlichen Ende der Fußgängerzone Favoritenstraße im 10. Bezirk zählte zu den frequentiertesten Öffi-Verkehrsknotenpunkten in Wien: „Es freut mich, dass wir durch die U-Bahn-Verlängerung, die Neuorganisation der Bushaltestellen und den Wegfall der Straßenbahngleise nicht nur mehr Platz, sondern vor allem auch 13 % mehr Grünraum schaffen konnten. Über 100 neue Bäume, rund 80.000 Stauden und Gräser sowie ein kühlender Wassersprühbogen für heiße Sommertage, machen den Reumannplatz zu einem attraktiven neuen Wohnzimmer im Freien“, so Öffi- und Umweltstadträtin Ulli Sima.



„Ich freue mich sehr, dass mit dem neu gestalteten Reumannplatz auch die „1. Mädchenbühne“ eröffnet wird. Es ist wichtig, Mädchen und Frauen in der Stadt sichtbar zu machen und ihnen Platz im öffentlichen Raum zu geben. Schon beim Projekt „ReuMÄDCHENplatz“ haben Mädchen ihren Platz mitgestaltet. Jetzt haben sie ihre eigene „Mädchenbühne“ in Favoriten. Mir ist wichtig, Mädchen Mut zu machen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Das Motto ist: Traut euch alles zu!“, so Frauenstadträtin Kathrin Gaal.



Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Nach 40 Jahren war für mich klar: nur eine komplette Renovierung des Platzes macht Sinn. Deshalb haben wir das Budget auf das doppelte hinaufgestemmt. So erst ist eine ganzheitliche Renovierung möglich geworden, die sich die Bevölkerung auch verdient hat. Heute ist der Reumannplatz zusammengewachsen, nicht nur weil es keine Schienenstränge gibt, die ihn trennen. Sondern weil sich Mädchen, Buben, AnrainerInnen, Geschäftsleute und NutzerInnen im Bürgerbeteiligungsprozess mit ihren Wünschen, Anregungen und Bedürfnissen bei der Gestaltung mit eingebracht haben. Und es somit ihr Platz ist. Ein Platz für Jung und Alt. Ein Bezirkszentrum für wirklich alle!“



Mehr Bäume, mehr Grünraum, mehr Lebensqualität

Klares Ziel der Platzgestaltung war die Vergrößerung des Grünanteils und Attraktivierung des öffentlichen Raumes. Der Altbaumbestand wird als wichtiger Schattenspender erhalten, zusätzlich wurden am Platz und im Umfeld 109 neue Bäume gepflanzt. Über 78.300 Stauden, Gräser und Zwiebelpflanzen und großzügige Rasenflächen laden nun zum entspannten Verweilen ein.



Fitnessgeräte und Wassersprühbogen

An der nördlichen Favoritenstraße erhöhen nun neue Sitzgelegenheiten sowie Wasser als Gestaltungselement die Aufenthaltsqualität. An der südlichen Ecke des Platzes - direkt zwischen den U-Bahnaufgängen - ist ein Schachfeld entstanden. Für die sportlich-aktive Freizeitgestaltung für Groß und Klein stehen 17 neue Spiel- und Sportgeräte kostenlos zur Verfügung. Nebenbei wurde das historische Pflaster vor dem Amalienbad saniert. Großzügige Wiesenflächen vor dem Bad können künftig zum Liegen und Plaudern genutzt werden.



„Die Neugestaltung des belebten Reumannplatzes führt zu einer deutlichen Steigerung der Aufenthaltsqualität. Weiters wird durch die verkehrsberuhigenden Maßnahmen, vor allem im Bereich vor dem stark frequentierten Eissalon Tichy, die Sicherheit der FußgängerInnen erhöht. Die zahlreichen Spielgeräte bieten den Kindern die Möglichkeit sich im Freien zu beschäftigen. Die projektierten Baumpflanzungen, die hochwertigen Materialien, wie auch die Wasserspiele tragen zu einem attraktiven Stadtbild bei“, so DI Thomas Keller, Dienststellenleiter der Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau.



"Bei der Planung und Errichtung von Parkanlagen folgen die Wiener Stadtgärten konsequent dem Wiener Parkleitbild. Oberstes Ziel dabei ist es funktionelle, zeitgemäße Anlagen zu entwickeln in denen sich alle Nutzergruppen wiederfinden und wohlfühlen können. Der neue Reumannplatz ist ein wirklich schönes und absolut gelungenes Beispiel dafür", so Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.



Mit Grünraum gegen die Hitze

Der neue grüne Reumannplatz ist eine der vielen neuen Parks bzw. Plätze mit Grünflächen, die im Jahr 2020 eröffnet wurden. Insgesamt werden im nächsten Jahr 33.800 m2 neue Parkanlagen sowohl in der gebauten Stadt als auch in den zahlreichen Stadtentwicklungsgebieten geschaffen, die in Zeiten der klimawandelbedingten Hitzeinseln als coole Plätze ausgestaltet werden. Auch die Kühlung von Plätzen und Straßen mit Wasser und die Beschattung mit neuen Bäumen sind zentrale Maßnahmen der rot-grünen Stadtregierung im Kampf gegen durch die Klimakrise bedingte Urban Heat Islands (UHI).



Mädchenbühne für mehr Sichtbarkeit

Mehr Raum, mehr Sichtbarkeit, für Mädchen – das waren wichtige Anliegen der AnrainerInnen im BürgerInnenbeteiligungsprozess. Damit sich Mädchen noch selbstbewusster mehr Platz im öffentlichen Raum nehmen können, gibt es am neuen Reumannplatz Favoritens erste Mädchenbühne. Diese wurde von Favoritner Mädchen mitgestaltet, die ihre Ideen der Architektin und der Projektleiterin mitgaben.



