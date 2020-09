Pressefrühstück Bewusst Gemeinsam Leben – Zukunft JETZT!

Mit österreichischen Pionieren setzen wir ein Bewusst-Gemeinsam-Leben-Manifest in die Welt.

Wien (OTS) - Die Initiative Bewusst Gemeinsam Leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den relevanten Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur und ladet zum Pressefrühstück Zukunft JETZT! Wir wollen Lösungen sichtbarer und wirksamer machen. Dafür machen wir uns stark. Gemeinsam mit österreichischen Pionieren, die ebenso steinige wie erfolgreiche Wege beschritten haben. Mit Ihnen allen setzen wir am 17. September ein Bewusst-Gemeinsam- Leben-Manifest in die Welt.

Redner beim Pressegespräch wirken mit:

Georg Dygruber – Der Gründer stellt die Initiative Bewusst Gemeinsam Leben vor. Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichster Olympiasportler zur Rückbesinnung zur Natur: Wir Menschen sind ein Teil des Ganzen. Die Natur soll uns Vorbild sein! Manfred Hohensinner von den Frutura Gemüsewelten zu LEBENSmitteln:

In der Lebensmittelproduktion und Nahversorgung braucht es ein Umdenken. Klaus Fronius, Vision 24 Stunden Sonne zu Erneuerbaren Energien:

Neue Energiequellen sind Wasser, Sonne, Biomasse und Reststoffe, sowie Wasserstoff und andere technische Lösungen. Hubert Pupeter vom Raiffeisen Umweltcenter Gunskirchen zur Finanzierungssicherheit:

Das Geld muss wieder dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Kurzpräsentation weiterer renommierter BGL-Partner von Karl Forcher:

ADAMAH BioHof – Nikolaihof Wachau – WOERLE Käse 1889 – Wolf Nudeln – SonnentoR® – Zotter Schokolade – mohr sederl fruchtwelt – Mauracher BIO-Hofbäckerei



Datum: 17. September; Zeit: 10:00 Uhr;

Ort: Impact Hub, Lindengasse 56/2, 1070 Wien;

Auf Grund der Covid-Situation bitten wir um Anmeldung per E-Mail

Weitere Informationen

Rückfragen & Kontakt:

Georg Dygruber - Initiator, Telefon: 0664 45 22 227

Mail: Info @ bewusst-gemeinsam-leben.at, Web: www.bewusst-gemeinsam-leben.at