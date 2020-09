Grüne OÖ: Helfen statt Wegschauen

Linz (OTS) - Die GRÜNEN Landesregierungsmitglieder Gabriele Fischer (Tirol), Stefan Kaineder (Oberösterreich) und Heinrich Schellhorn (Salzburg) fordern die Aufnahme und Betreuung von geflüchteten Menschen aus Griechenland in Österreich.

Angesichts des humanitären Notstands in Moria braucht es sofortige Hilfsbereitschaft und Solidarität“, betonen die in ihren Bundesländern für Grundversorgung zuständigen GRÜNEN Regierungsmitglieder Fischer, Kaineder und Schellhorn. Gemeinsam fordern sie die Aufnahme von 500 geflüchteten Menschen aus Griechenland und stellen klar: „Wir verfügen über die Kapazitäten zur Aufnahme und Betreuung dieser Menschen in unseren Bundesländern.“

Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn: „Die erschütternden Bilder des brennenden Flüchtlingslagers in Moria sind die Folge einer Politik des Wegschauens der europäischen Regierungen. Österreich sollte in einer Sofortaktion zumindest 500 von den 12. 000 geflüchteten Menschen von Moria aufnehmen und hier auch die Kooperation mit anderen aufnahmebereiten europäischen Staaten suchen. Entsprechend der Grundversorgungsvereinbarung sind das 30 Personen, die wir in Salzburg ohne Probleme unterbringen und betreuen können.“

Landesrat Stefan Kaineder: „Die schockierenden Bilder aus Moria von gestern müssen uns jetzt endlich aufrütteln. Es ist höchste Zeit zu handeln. Ich appelliere an die Bundesregierung und alle EU-Staaten sich solidarisch mit den geflüchteten Menschen in Moria und den überforderten Behörden in Griechenland zu zeigen, damit wir eine menschliche Lösung zustande bringen.“

Landesrätin Gabriele Fischer: „Wir können Verantwortung übernehmen und innerhalb kurzer Zeit Menschen in Tirol aufnehmen. Ich sehe es als unsere gemeinsame Verantwortung als Teil von Europa, die für die schutzsuchenden Menschen untragbaren, menschenunwürdigen Zustände zu beenden."

"Es ist dringend notwendig umzudenken und legale Fluchtmöglichkeiten sowie sichere Wege zur Aufnahme von schutzsuchenden Menschen zu schaffen", sind sich die drei GRÜNEN Landesregierungsmitglieder einig und erinnern abschließend: "Menschlichkeit und internationales Recht sind keine Spielbälle von Politik, sondern Zentrum unseres gemeinschaftlichen politischen Handelns!"

