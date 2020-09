Austrian Retail Innovation Award 2020: SanLucar, Barcotec, Greenstorm, Monkee und Red Zac ausgezeichnet

Österreichs führender Retail Tech-Award wurde am 7. September im Rahmen des "eCommerce Tech Day" von Handelsverband & Kooperationspartner Huawei vergeben

Wien (OTS) - Die "Austrian Retail Innovation Awards" zeichnen in Österreich tätige Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer Technologie-Lösungen aus. Sie wurden heuer zum bereits fünften Mal vergeben – erstmals in Zusammenarbeit mit Huawei als Schirmherr und Trending Topics als Medienpartner.

Aus mehr als 50 Einreichungen war im Vorfeld eine Shortlist der besten Projekte erstellt worden, neun Unternehmen wurden schließlich für den begehrten Award nominiert. Eine hochkarätige Jury ermittelte schließlich die drei Sieger. Business Angel Werner Wutscher, Gründer von New Venture Scouting und Leiter des Handelsverband-Ressorts "Omnichannel & Innovation", übergab die Auszeichnungen gemeinsam mit Georg Hanschitz, der bei Huawei die Bereiche Ecosystem Development & Partnerships verantwortet.

Nominiert in der Kategorie "Best In-Store Solution":

SanLucar & Barcotec für ihren intelligenten Kühlschrank zur Verringerung von Lebensmittelverschwendung

für ihren intelligenten Kühlschrank zur Verringerung von Lebensmittelverschwendung Billa & Shopreme für die Lösung "Billa Scan & Go"

für die Lösung "Billa Scan & Go" Gebol & Touchbud für ihren neuartigen Infoscreen am Regal

Gewinner: SanLucar & Barcotec

"Das Echtzeit-Tracking beim intelligenten Kühlschrank führt nicht nur zu weniger Lebensmittelmüll, sondern reduziert auch die Intralogistik- und Produktionskosten. Somit weniger Rohstoffverbrauch, bessere Personalplanung und weniger Fahrten. Während international noch vergleichbare Lösungen konzipiert werden, haben wir in Österreich bereits seit Monaten gezeigt, was digitale Kompetenz in der Praxis bedeutet. Dank SanLucar als Anforderer und Barcotec als ‚digital enabeling specialist‘“, sagt Alexander Humer, Gebietsleiter von Barcotec.

Nominiert in der Kategorie "Best Online bzw. Mobile Solution":

Markta für die Entwicklung eines virtuellen Bauernladens

für die Entwicklung eines virtuellen Bauernladens Greenstorm & Monkee für ihre innovative Spar-App

für ihre innovative Spar-App Thalia für das gemeinsame Buchhändler-Verzeichnis shopdaheim

Gewinner: Greenstorm & Monkee

"Physische Fitness trifft auf finanzielle Fitness! Mit Greenstorm und Monkee arbeiten zwei Unternehmen zusammen, für die Nachhaltigkeit und Innovation unzertrennlich miteinander verknüpft sind. Monkee unterstützt unsere Kunden dabei, ihr Ziel eines eigenen eBikes zu erreichen und erhöht gleichzeitig die Loyalität für Folgekaufentscheidungen. Wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt jetzt mit dem Retail Innovation Award ausgezeichnet wird", so Philipp Zimmermann, CEO der Greenstorm Mobility GmbH.

Nominiert in der Kategorie "Best Omnichannel Innovation":

Intersport für die Entwicklung eines dezentralen Webshops für alle Intersport-Partner

für die Entwicklung eines dezentralen Webshops für alle Intersport-Partner Thermen-Bauernladen Bad Waltersdorf für die Verzahnung von stationärem Bauernladen, Webshop & Tourismus

für die Verzahnung von stationärem Bauernladen, Webshop & Tourismus Red Zac (Euronics Austria) für das Instore-Display SmartZAC

Gewinner: Red Zac

"Mit unserem smartZAC haben wir den nächsten Schritt in Sachen Beratungskompetenz gesetzt", erklären Red Zac-Vorstand Peter Osel und CMO Brendan Lenane,"den ausgezeichneten Beraterinnen und Beratern vor Ort steht nun zusätzlich ein ausgeklügeltes System zur Verfügung, das richtungsweisend für den virtuellen Verkaufsraum der Zukunft ist. Die Auszeichnung als ‚Best Omnichannel Innovation‘ durch den Handelsverband macht uns nicht nur stolz, sondern bestätigt uns vor allem in unserem Zugang. Dynamisch, innovativ und umfassend – das ist unser smartZAC und dafür steht vor allem auch Red Zac als kompetentes und starkes Fachhändler-Netzwerk."

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes: "Gerade jetzt in der Corona-Krise braucht der Handel neue Ideen und innovative Konzepte mit Umsetzungspotenzial mehr denn je. Die Qualität der eingereichten Projekte belegt, dass der österreichische Handel mit der Zeit geht und Digitalisierung hierzulande tatsächlich gelebt wird."

Georg Hanschitz, Huawei: "Wir sehen uns als globalen Innovationspionier: Weltweit beschäftigen wir 194.000 Angestellte, davon mehr als 96.000, also knapp die Hälfte, im Bereich Research and Development. Im letzten Geschäftsjahr wurden rund 19 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert - insbesondere in unser Hardware-Software-Ecosystem."

"In den letzten Monaten wurde deutlich, dass der Handel digitale Agenden schnell adaptiert und somit die Branche ist, die in punkto Digitalisierung und Klimaneutralität, sowie Regionalisierung eine Vorreiterrolle einnehmen kann. Als digitales Wirtschaftsmedium freut uns auch, dass junge Gründerinnen sowohl sichtbar in den Filalen, als auch in der gesamten Infrastruktur eine immer wichtigere Rolle spielen", sagt Bastian Kellhofer, Gründer von Trending Topics.

