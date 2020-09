SPÖ Leopoldstadt startet in den Intensivwahlkampf

Mit Alexander Nikolai und Astrid Rompolt für einen sozialen und lebenswerten Bezirk

Wien (OTS/SPW) - Heute startet die SPÖ Leopoldstadt mit ihrem Spitzenkandidaten Alexander Nikolai in den Intensivwahlkampf. Für die Landtags- und Gemeinderatswahl am 11. Oktober sind Astrid Rompolt und Safak Akcay die Spitzenkandidatinnen. Alexander Nikolai ist derzeit Bezirksgeschäftsführer der SPÖ Leopoldstadt und wird von einem Team erfahrener BezirkspolitikerInnen und vielen engagierten Menschen unterstützt.

Nikolai kandidiert zum ersten Mal für das Amt des Bezirksvorstehers und bringt 19 Jahre Erfahrung als Bezirksrat mit. Er kennt die Leopoldstadt wie seine Westentasche. „Das Team der SPÖ Leopoldstadt wird deutlich jünger und bunter. Unter den ersten 30 KandidatInnen finden sich viele junge AktivistInnen, gemischt mit erfahrenen BezirkspolitikerInnen. Unsere jüngste Kandidatin ist 22 Jahre alt! Es sind alle Altersgruppen und Menschen aus den verschiedensten Lebens- und Berufsbereichen auf der Liste der SPÖ vertreten“, freut sich Alexander Nikolai über sein vielseitiges Team.

Für den Gemeinderat geht Astrid Rompolt als Spitzenkandidatin der SPÖ Leopoldstadt ins Rennen. Rompolt hat sich in den letzten Jahren als stellvertretende Bezirksvorsteherin einen Namen gemacht und tritt damit in die Fußstapfen des langjährigen Mandatars Gerhard Kubik. Auf Platz zwei tritt Safak Akcay an, die die SPÖ Leopoldstadt bereits seit 2013 im Gemeinderat und Landtag vertritt und Integrationssprecherin der SPÖ Wien ist.

"Der zweite Bezirk ist traditionell geprägt von sozialdemokratischer Politik. Bis zur Wahlwiederholung 2016 mit einer Wahlbeteiligung von nur 35 Prozent haben rote Bezirksvorsteher mit ihrem Team den Bezirk zu dem gemacht, was er heute ist. Die SPÖ Leopoldstadt ist auch in der Zeit als Opposition eine konstruktive Kraft im Bezirk gewesen, weil für uns die Menschen im Vordergrund stehen. Bei der erstaunlich geringen Einbindung der Bevölkerung aber auch jener der anderen Parteien durch die aktuelle Bezirksvorsteherin war das leider nicht immer sehr leicht. Im Bezirk sind wir nun aber mit einem ausgezeichneten Team bereit, wieder die Verantwortung zu übernehmen. Auf Landesebene werden wir das rote Wien gegen die Angriffe der Bundesregierung von Kurz & Co verteidigen!“, betont Bezirksparteivorsitzender, Hannes Jarolim, abschließend.

Das KandidatInnen-Team der SPÖ Leopoldstadt ist bis zum 30. Listenplatz auf der Website der SPÖ Leopoldstadt abrufbar. Ein Gruppenbild der SPÖ Leopoldstadt steht zudem hier zum Download bereit.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien