Letzte Runde in der „Vorstadt“

Proll, Köstlinger, Dalik und Honsel drehen sechste und abschließende Staffel der ORF-1-Erfolgsserie

Wien (OTS) - Während die fünfte Staffel bereits im Kasten ist und voraussichtlich 2021 on air geht, starten die legendären „Vorstadtweiber“ seit Montag, dem 7. September 2020, auch vor der Kamera noch einmal so richtig durch – und zwar ein allerletztes Mal, entsteht doch derzeit in Wien und Umgebung die sechste und damit abschließende Staffel des ORF-1-Serienhits. Und so viel darf schon verraten werden: Die zehn neuen Folgen bieten nicht nur alles, was das Publikum an den „Vorstadtweibern“ schon immer geliebt hat, sondern sogar noch einiges mehr. Denn sie haben es in sich, die last orders in der Vorstadt. Neben den „Vorstadtweibern“ Nina Proll, Maria Köstlinger, Hilde Dalik und Ines Honsel sind in den zehn neuen Folgen u. a. auch wieder Bernhard Schir, Juergen Maurer, Alma Hasun, Wolfgang Pissecker, Nicole Beutler, Thomas Mraz, Ruth Brauer-Kvam, Gertrud Roll, Susi Stach, Karl Fischer, Helene Kowalsky, Valery Tscheplanowa und Karina Sarkissowa zu sehen. Auch über ein Wiedersehen mit Gerti Drassl, Simon Schwarz und Peter Marton dürfen sich die Fans freuen.

Neu mit dabei sind u. a. Christian Strasser, Johannes Silberschneider und Alexander Pschill. Hinter der Produktion steht erneut das Erfolgstrio Uli Brée (Drehbuch), Mirjam Unger (Regie) und Harald Sicheritz (Regie). Die ersten fünf Folgen entstehen voraussichtlich bis Anfang November; fortgesetzt werden die Dreharbeiten von März bis Mai 2021. Gedreht wird in Wien und Umgebung. Die sechste Staffel wird voraussichtlich 2022 in ORF 1 zu sehen sein. „Vorstadtweiber“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Dreharbeiten zu einer fantastischen sechsten Staffel“

„Nichts lockt Menschen mehr an als Lebenslust. Die ‚Vorstadtweiber‘ sind der Inbegriff dafür. Was als Eventserie gedacht war, wird uns 2021 in ORF 1 in der fünften Staffel begeistern, und geht nun in die Dreharbeiten zu einer fantastischen sechsten Staffel, die gleichzeitig den Kreis zum Anfang hin schließt – mit diesem herausragenden Team von Schauspiel, Regie, Autor, Produzenten und Redaktion! Insofern bin ich schon sehr gespannt darauf zu sehen, was passiert, wenn Nico, Wally und Co. auf den einen oder anderen ‚Geist‘ ihrer Vergangenheit treffen. Gleichzeitig richten wir unseren Blick schon jetzt in die Zukunft: Zwei neue Projekte sind für nächstes Jahr bereits in Vorbereitung. Damit und mit zwei brandneuen Staffeln ‚Vorstadtweiber‘ ist ein fesselnder Serienmontag auch weiterhin garantiert.“

Drehbuchautor Uli Brée: „Würdig verabschieden“

„Ich denke, man sollte sich würdig verabschieden von Figuren, die man so lieb gewonnen hat, obwohl sie doch so durchtrieben sind. Und bevor wir in Gefahr geraten, uns zu wiederholen und eine Geschichte zu Tode zu erzählen, lassen wir sie in den Erinnerungen weiterleben.“

Ausblick auf die sechste Staffel

Mit Staffel sechs biegen die „Vorstadtweiber“ in die Zielgerade ein. Plötzlich ist das Alter ein Thema. Oder nicht wahrgenommene Chancen. Träume, die man noch hat. Pläne, die man nie verwirklicht hat. Lieben, die man nicht gelebt hat. Aber die „Vorstadtweiber“ wären nicht die Frauen, die sie sind, wenn sie in Depression verfallen würden. Nein, ihre Lebenslust ist nicht zu bremsen. Zumal viele alte Bekannte in der Vorstadt vorbeischauen. Und auch Todgeglaubte leben länger als gedacht.

