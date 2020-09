Nepp: Es braucht totalen Zuwanderungsstopp, nicht nur aus Moria

„Wer das Dach, das ihn schützt, anzündet, hat in Österreich und ganz Europa nichts verloren“

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef Vizebürgermeister Dominik Nepp spricht sich angesichts der aktuellen Debatte für einen totalen Zuwanderungsstopp aus, nicht nur aus Moria. „Wenn Tausende von Moria in Europa verteilt werden und die Brandstifter Erfolg haben, wird es weiteren Zustrom geben und das Erfolgsmodell `Einreise durch Brandstiftung´ fortgesetzt. Wer das Dach, das ihn schützt, anzündet, hat in Österreich und ganz Europa nichts verloren“, so Nepp.

Der Wiener FPÖ-Spitzenkandidat verweist darauf, dass alleine im Corona-Jahr 2020 bereits fast 7.000 Asylanträge in Österreich gestellt wurden. „Dies zeigt die Heuchelei der ÖVP in dieser Frage auf, die zwar nach Außen immer eine harte Linie poltert, aber in der Realität die linke Politik der Grünen betreibt. Einfach falsch, einfach türkis“, kritisiert Nepp.

Der aktuelle Integrationsbericht zeigt, dass nur ein totaler Zuwanderungsstopp die Migrations- und Integrationsprobleme lindern kann. „Wenn mehr als die Hälfte der Wiener Schulkinder kein Deutsch als Umgangssprache spricht, dann schrillen die Alarmglocken und wir müssen unsere österreichische Bevölkerung vor weiterer Massenzuwanderung schützen“, so der Wiener FPÖ-Chef.

