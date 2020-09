Hammerschmid: „ÖVP gegen erfolgreichen Wiener Weg“

Ganztagsschulen sind die Zukunft

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid bekräftigt heute den Vorschlag des Expertenrates für Integration, Ganztagsschulen auszubauen: „Die ExpertInnen sind hier unmissverständlich. Der Wiener Weg ist das richtige Mittel zur Verbesserung der Bildungsergebnisse und Integration!“ Hammerschmid kritisiert die Blockadehaltung der Volkspartei: „Ich frage mich, wozu die Minister und Ministerinnen überhaupt Expertengremien einrichten. Am Ende können noch so viele ExpertInnen tagen und Konzepte und Empfehlungen schreiben, die ÖVP wird sie in ihrer ideologischen Verblendung immer ignorieren. Wenn eine sinnvolle Maßnahme für Kinder und Eltern – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – vorgeschlagen wird, wird die ÖVP sie nicht umsetzen. Darauf ist Verlass. Zum Glück geht Wien hier einen anderen Weg und hört auf Expertise und internationale Best-Practice Beispiele.“****

Wien ist beim Ausbau der Ganztagsschule Vorreiter: Für die verschränkte Ganztagsschule müssen Eltern nun keine Beiträge mehr bezahlen, auch für ein kostenfreies Mittagessen wird gesorgt. Der Besuch einer Ganztagsschule macht auch private Nachhilfe meist nicht mehr notwendig, weil ohnehin alles in der Schule erledigt wird und PädagogInnen mehr Zeit für Unterstützung haben. „Die Daten zum Sitzenbleiben zeigen uns das klar: Der Anteil jener, die eine Klasse wiederholen müssen, ist beim ÖVP-Modell der Halbtagsschule mit 8,4 Prozent um ein vielfaches höher als jener der verschränkten Ganztagsschule (1,4 Prozent)“, erklärt Hammerschmid. „Bildung hängt einfach viel zu stark von den Eltern ab. Unser Schulsystem ist geprägt von Hausübungen – und damit sind Kinder unmittelbar davon abhängig, wie gut sie zu Hause unterstützt werden können. Ich sehe nicht ein, warum wir Kinder, die zu Hause nicht ausreichend unterstützt werden, länger bestrafen wollen. Die Lösung liegt auf der Hand: Wir müssen wegkommen von der ‚Hausübungsschule‘. Dazu braucht es österreichweit einen flächendeckenden Ausbau der Ganztagsschule. Der Wiener Weg ist hier der richtige!“, appelliert Bildungssprecherin Hammerschmid abschließend an die ÖVP. (Schluss) sd/sc

