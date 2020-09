AVISO PK ANSCHOBER/TESCHL-HOFMEISTER/WIESER: Bundesminister Anschober auf Pflege-Dialogtour in Niederösterreich

Sozialminister Anschober auf Pflege-Dialogtour in Niederösterreich



Eine weitere Station seiner Österreich-Dialogtour führt

Bundeminister Rudi Anschober am Freitag nach Niederösterreich. Im

Dialog auf Augenhöhe zu den Themen Pflege, Gesundheit und Soziales

mit Betroffenen, FachexpertInnen, politischen

EntscheidungsträgerInnen, Trägerorganisationen, Institutionen und

zivilgesellschaftlichen Initiativen möchte Anschober Grundlagen für

praxisorientierte Lösungen zur „Pflege der Zukunft“ schaffen.



Am Freitag, 11. September 2020 um 13:30 Uhr, informieren

Sozialminister Rudi Anschober, Niederösterreichs Sozial-Landesrätin

Mag. Christiane Teschl-Hofmeister und Markus Wieser, Präsident der

Arbeiterkammer Niederösterreich, über die Schwerpunkte und

Herausforderungen in der Pflege.



Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich

eingeladen.



Datum: 11.9.2020, um 13:30 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Bezirksstelle Tulln

Rudolf-Buchinger-Straße 27-29, 3430 Tulln



