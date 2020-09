SÖZ präsentiert bunteste Kandidatenliste der Wiener Gemeinderatswahl

Wien (OTS) - Wir von der SÖZ (Sozial Ökologisches Österreich der Zukunft) reden nicht nur über Diversity, wir leben auch danach. Deshalb wollen wir auch mit einer bunten Wahlkampfliste in die Wahlen gehen.

„Ich freue mich, dass wir unterschiedliche Mitmenschen auf der Liste der Kandidaten für die Gemeinderatsliste und Bezirksratslisten bringen können. Diese Diversität zeigt sich nicht nur an der Herkunft der Kandidat_innen, sondern auch an deren Lebensgeschichte und beruflichen Erfahrungen. Wir haben von „Bio-Österreichern“ über türkischstämmige Kandidaten_innen, schwarze und arabischstämmige Personen in der Liste. Unternehmer, Studierende, Angestellte und Akademiker_innen. Viele starke Frauen, einige tolle Männer. Vegetarier, Muslime, Atheisten und Künstler. Konvertierte über Kopftuchträgerinnen.“, so Parteigründer und Parteiobmann Hakan Gördü.

„Es ist spannend zu sehen, wie unterschiedliche Menschen zusammen auf ein Ziel hinarbeiten. Ich bin stolz, diese Liste anführen zu dürfen und bedanke mich herzlich für das Vertrauen der SÖZ – Mitglieder. Es ist gut möglich, die 5 Prozent Hürde zu meistern und viele Bezirksräte in ganz Wien zu bekommen.“, so Spitzenkandidatin Martha Bißmann.

Die Gemeinderatsliste sieht wie folgt aus:

DI Martha Bißmann

Hakan Gördü, MSc.

Cengizhan Akbudak

Dr. Zeliha Dagdepen

Mag. Stephan Bartunek

Rilwan Mogaji

Nur Can

Ayfer Görgülü

Suayip Akpinar

Emine Stelzhammer

Rückfragen & Kontakt:

Ayse Albayrak

Soziales Österreich der Zukunft

www.soez.at | info @ soez.at