400 günstige Parkplätze für PendlerInnen in der Spittelau

WIPARK stellt PendlerInnen aus dem Norden ab sofort in der Garage Unizentrum Althanstraße knapp 400 Parkplätze um nur € 5,- pro Tag zur Verfügung.

Wien (OTS) - Für viele PendlerInnen ist der Umstieg auf Öffis an der Stadtgrenze der einfachste Weg in die Stadt zu kommen. Das sorgt allerdings dafür, dass die dafür zur Verfügung stehenden Park + Ride-Garagen oft bereits in den frühen Morgenstunden voll sind. Aus diesem Grund stellt WIPARK, Wiens größter Garagenbetreiber, PendlerInnen in der Garage Unizentrum Althanstraße unter der alten Wirtschaftsuniversität ab sofort knapp 400 Parkplätze zu einem Tagestarif von nur € 5,- zur Verfügung.

„Die Spittelau mit Haltestellen der U4 und U6 ist ein idealer Punkt für den Umstieg auf die Öffis“ so WIPARK-Geschäftsführer Roman Fuchs. „Außerdem ist die Zufahrt zur Garage Unizentrum Althanstraße über die Spittelauer Lände und Nordbergbrücke rasch und einfach. Und von der Garage sind es nur wenige Schritte zur U-Bahnstation“ ergänzt Fuchs.

Über Wipark

Die WIPARK Garagen GmbH besitzt und betreibt in Wien 80 Standorte mit knapp 25.000 Stellplätzen und damit die Nummer 1 am Wiener Markt. Das Unternehmen gehört zu den Wiener Stadtwerken, Österreichs größtem kommunalen Infrastrukturdienstleister.

