Bundesheer aktuell – über 2.250 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz

Wien (OTS) - Mit Stand heute Dienstag, 08. September 2020, befinden sich über 2.250 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Davon sind über 1.400 im Inlandseinsatz und 850 in 16 Missionen im Ausland eingesetzt.

Aktuell stehen in Österreich:

- über 610 Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung von Gesundheitsbehörden im Assistenzeinsatz. Sie helfen in den Bundesländern Burgenland, Steiermark, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol und Kärnten;

- 770 Soldatinnen und Soldaten stehen zur Überwachung der Staatsgrenze in den Bundesländern Burgenland, Steiermark, Kärnten und Tirol im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz;

- 40 Soldatinnen und Soldaten helfen derzeit in der Steiermark bei der Beseitigung von Unwetterschäden und

- 6 Soldatinnen und Soldaten unterstützen in Wien ein Callcenter des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten.

Am 04. September unterstützte ein „Black Hawk“ Hubschrauber des Bundesheeres in Spitz an der Donau bei der Beseitigung von Unwetterschäden; in Summe wurden durch den Hubschrauber über 4.500 kg an Gesteinsbrocken und Wurzelstöcke transportiert.

Von 26. August bis 06. September unterstützten bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbedienstete im Logistikzentrum des Lebensmittelkonzerns „Spar“ (Tirol) im Rahmen einer kostenpflichtigen Unterstützungsleistung.

Experten des Amtes für Rüstung und Wehrtechnik testen laufend Heeresangehörige auf Covid-19.

Die Luftstreitkräfte des Bundesheeres überwachen Österreichs Luftraum jeden Tag rund um die Uhr.

