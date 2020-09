Reclay Österreich zu Drei-Punkte-Plan von Umweltministerin Gewessler: Hersteller und Abfüller unterstützen

Die Einführung einer Plastikabgabe ist ein weiterer Schritt in Richtung Ökologisierung der heimischen Kreislaufwirtschaft.

Wien (OTS) - Der von der Umweltministerin Leonore Gewessler heute vorgestellte Drei-Punkte-Plan gegen die Plastikflut in Österreich entspricht für Reclay Österreich, eines der führenden heimischen Sammel- und Verwertungssysteme, den aktuellen europäischen Trends in der Kreislaufwirtschaft. „Die Herstellerabgabe auf Plastikverpackungen steht im Einklang mit der geltenden EU-Plastikabgabe und zielt auf einen Ausbau des ökologischen Ansatzes in der österreichischen Kreislaufwirtschaft ab“, erklärt Eva Schneider, Leiterin der Abteilung Consulting und Recyclingfähigkeit bei der Reclay Österreich GmbH.

Die von der Umweltministerin Gewessler vorgeschlagene Abgabe für Plastikverpackungen soll auch eine Chance für Hersteller und Abfüller sein, mehr recyclingfähigere Verpackungen zu verwenden und damit aktiv zur Ökologisierung der heimischen Kreislaufwirtschaft beizutragen. Die heimische Industrie muss aber entsprechend unterstützt werden, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. „Die international tätige Reclay Group ist u. a. Marktführer bei der Sammlung und Verwertung von Leichtverpackungen in Deutschland. Mit der langjährigen internationalen und nationalen Erfahrung haben wir Werkzeuge entwickelt, um die Industrie bei der Entwicklung von recyclingfähigen Verpackungen zu unterstützen. Österreichische Hersteller können somit auf unsere langjährige Erfahrung aus Deutschland, Frankreich und Spanien zurückgreifen, wo die Ökologisierung schon wesentlich weiter fortgeschritten ist“, so Schneider.

Über Reclay Österreich

Die Reclay Österreich GmbH berät seit 2010 umfassend im Bereich der Umwelt- und Abfallwirtschaft. Das Unternehmen mit Sitz in Wien unterstützt Hersteller und Inverkehrbringer bei der rechtssicheren und effizienten Verpackungsrücknahme und -verwertung. Reclay Österreich gehört zur international tätigen Reclay Group, die an 12 Standorten in Europa und Nordamerika mehr als 3.000 Kunden aus Industrie, Handel und Gewerbe sowie Regierungen und Organisationen beim Erreichen ihrer Umweltziele betreut. Mehr Informationen: https://www.reclay-group.com/at/de/

