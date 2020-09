ORF Vorarlberg im Zeichen der Wahl

Intensivberichterstattung zu Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2020

Wien (OTS) - Nach dem Wahlherbst vergangenes Jahr mit Nationalrats-und Landtagswahl stehen in Vorarlberg nun die Gemeindevertretungs-und Bürgermeisterwahlen an. Am 13. September 2020 werden die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zur Wahlurne gebeten. Der ORF Vorarlberg begleitet dieses Wahlereignis in all seinen Medien umfassend.

ORF Vorarlberg multimedial am Wahltag

Am 13. September, dem Wahltag selbst, sendet ORF 2 V ab 13.00 Uhr jeweils zur vollen Stunde über 30 Minuten live aus dem ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Im Mittelpunkt der stündlichen Sondersendungen stehen alle Ergebnisse und deren Analysen, etwa mit Politikwissenschafter Peter Filzmaier. Von 17.05 bis 18.25 Uhr werden außerdem die Statements der Landesparteichefs präsentiert. ORF Radio Vorarlberg berichtet am Wahltag von 11.00 bis 19.00 Uhr in einer Sondersendung. Auf vorarlberg.ORF.at werden laufend Hintergrundinformationen und Ergebnisse abrufbar sein.

Mit dem ORF Vorarlberg objektiv, umfassend und ganz nah am Geschehen

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der ORF Vorarlberg wird über die Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen wie gewohnt ausführlich, hintergründig und multimedial berichten. Dabei wollen wir Ergebnisse und Eindrücke aus den 96 Städten und Gemeinden auf all unseren Kanälen vermitteln.“

Gerd Endrich, Zentraler Chefredakteur ORF Vorarlberg: „Gerade in Wahlzeiten zeigt sich, wie wichtig seriöse und qualitativ hochwertige Informationen sind. Wir vom ORF Vorarlberg informieren umfassend und neutral und wollen damit den Wählerinnen und Wählern eine Orientierungshilfe für ihre Entscheidungen bieten. Informationsvielfalt, Übersichtlichkeit und Klarheit sind die Prämissen des gesamten Teams des ORF Vorarlberg.“

TV-Programm in ORF 2 V am Wahltag

13.00 bis 13.05 Uhr: Zeit im Bild

13.05 bis 13.35 Uhr: Wahlstudio live

13.35 bis 14.00 Uhr: Lawine, Gletscher, Wegewarte – Mit dem Alpenverein Vorarlberg durchs Jahr

14.00 bis 14.35 Uhr: Wahlstudio live

14.35 bis 15.00 Uhr: Fischer’s Fritz‘ fetter Fang

15.00 bis 15.35 Uhr: Wahlstudio live

15.35 bis 16.00 Uhr: Mein kleines Paradies – Gärten in Vorarlberg 16.00 bis 16.35 Uhr: Wahlstudio live

16.35 bis 17.00 Uhr: Jagd in Vorarlberg – Im Wandel der Zeit

17.00 bis 17.05 Uhr: Zeit im Bild

17.05 bis 18.25 Uhr: Wahlstudio live

18.25 bis 18.52 Uhr: Mit Lust und Leidenschaft – Sammler in Vorarlberg

19.00 bis ca. 19.15 Uhr: Vorarlberg heute und Vorarlberg Wetter

