Norbert Hofer gratuliert dem Österreichischen Bundesheer zum 65. Geburtstag

Wien (OTS) - Das Österreichische Bundesheer feiert heute sein 65-jähriges Bestehen. Am 7. September 1955 wurde das erste Wehrgesetz verabschiedet, welches zugleich die allgemeine Wehrpflicht begründete. „Seit 1955 schützen unsere Soldaten – und seit 1998 auch Soldatinnen - die Souveränität Österreichs und erfüllen den verfassungsmäßigen Auftrag der umfassenden Landesverteidigung“, so der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer.

Trotz des immer geringer werdenden Budgets und den damit verbundenen Schwierigkeiten leisten die Soldaten des Bundesheeres seit Jahrzehnten großartige Arbeit für unsere Heimat Österreich. „Der Militärdienst ist ein wertvoller Beitrag der Staatsbürger zum Funktionieren unseres Staatsgefüges und trägt außerdem viel zur Persönlichkeitsbildung bei,“ so Hofer, der selbst gedient hat und auch auf die zahlreichen Einsätze im Rahmen von UNO-Missionen sowie die unschätzbaren Leistungen der Soldaten im Katastrophenschutz hinweist.

Es sei daher das Gebot der Stunde, das Österreichische Bundesheer auch in angespannten finanziellen Zeiten mit den notwendigen Mitteln auszustatten, um den verfassungsmäßigen Auftrag der umfassenden Landesverteidigung auch in Zukunft sicherzustellen, appelliert der 3. Nationalratspräsident an Bundespräsident und Bundesregierung.

