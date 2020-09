Grüne NÖ freuen sich über den Vorstoß der Bundesministerin gegen die Plastikmüllflut

Helga Krismer unterstützt Parteikollegin Leonore Gewessler bei ihrem 3-Punkte Programm

St. Pölten (OTS) - „Österreich hat ein massives Plastik-Problem. Achtlos weggeworfene oder liegen gelassene Dosen, Plastikflaschen und andere Getränkeverpackungen sind immer noch ein weit verbreitetes Umweltproblem. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen EU-Staaten, die bereits Systeme eingeführt haben, um Plastikmüll in der Natur weitgehend zu vermeiden, drohen Österreich zukünftig hohe Strafzahlungen aufgrund der ab 2021 EU-weit geltenden Plastiksteuer. Wenn wir nichts tun, gehen bald 160-180 Mio. an Steuergeld jährlich als Geldbuße für Umweltsünden an die EU“, so die Grüne Landessprecherin Helga Krismer.

Aus diesem Grund setzen sich auch die Grünen NÖ seit Jahren für einen Ausbau der Mehrwegsysteme mit verpflichtenden Quoten sowie Pfandsysteme für Getränkeverpackungen ein. Die dargelegten Vorschläge und Anträge stießen bei der ÖVP NÖ regelmäßig auf taube Ohren.

Umso mehr freut sich Landessprecherin Helga Krismer über den Vorstoß von Parteikollegin BMin Leonore Gewessler, verbindliche Mehrwegquoten- bis 2030 soll der Mehrweganteil 55 % betragen- und Einwegpfand für Getränkeverpackungen einzuführen, sodass Plastikflaschen den Weg zurück in die Geschäfte finden und entsprechend entsorgt bzw. recycelt werden, anstatt auf der grünen Wiese zu landen. Auch die Herstellerabgabe für Plastikverpackungen nach dem Verursacherprinzip lässt die Natur aufatmen, denn es gibt jede Menge- auch finanziellen- Anreiz, gut recycelbar zu verpacken.

„Millionen an die EU zu zahlen, nur weil Österreich kein umwelt- und klimagerechtes Plastikmanagement auf die Beine stellt, wäre rausgeschmissenes Steuergeld“, so Landessprecherin Helga Krismer, „Wir brauchen die finanziellen Mittel, um die COVID-19-Krise gut zu bewältigen und um weiter in den Klimaschutz zu investieren.“

