SJ-Stich zum Schulstart: „Lehren aus Corona ziehen. Matura abschaffen und durch Projektarbeiten ersetzen!“

Schulstart-Fotoaktion der Sozialistischen Jugend zur Abschaffung der Matura

Wien (OTS) - „ Die Matura ist ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Die Corona-Einschränkungen zeigen das einmal mehr deutlich auf. Es ist höchste Zeit, dass die aktuelle Situation zum Anlass genommen wird, um die Matura durch sinnvolle Projektarbeiten zu ersetzen. Auch unser Bildungssystem muss irgendwann im 21. Jahrhundert ankommen “, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ). Die SJ protestierte dazu am Montag zu Schulstart vor dem Bildungsministerium mit einer Aktion, bei der Bildungsminister Faßmann als Schüler verkleidet in Bart-Simpson-Manier den Satz „Ich darf die Zukunft von jungen Menschen nicht zerstören“ wiederholt auf eine Tafel schreibt.



Stich hält es nicht für sinnvoll, den Schulabschluss an einer einzelnen Prüfung festzumachen: „Wer mindestens 12 Jahre lang alle Prüfungen bestanden hat, braucht keinen finalen Entscheidungstag. Wir schlagen vor, die Matura durch sinnvolle Projektarbeiten zu ersetzen. Auch die spezifischen Interessen der SchülerInnen können besser berücksichtigt werden.“



Ebenso betont Stich, dass Ansätze wie dieser keineswegs komplett neue Ideen seien. „Seit der Einführung der Neuen Reifeprüfung sind teilweise projektbezogene Diplom-, oder vorwissenschaftliche Arbeiten ein fixer Bestandteil der Reifeprüfungen.“ Diese Ansätze müssten laut Stich vor allem praxisorientierter und anwendungsfreundlicher gestaltet werden. „ Die Reifeprüfung wäre dann nicht mehr länger nur ein lästiger Abschlusstest, sondern kann Jugendlichen tatsächlich etwas fürs Leben mitgeben. Die praktische Anwendung des Gelernten muss dabei verstärkt im Vordergrund stehen“, hebt Stich hervor.



Besonders in Zeiten von Corona sei dieser Schritt überfällig. „Die MaturantInnen des nächsten Jahres sind reine Versuchskaninchen der Bundesregierung. Über mehrere Monate konnte im letzten Schuljahr der Stoff nur eingeschränkt vermittelt werden. Diese Lücken können nicht ignoriert werden. Dass es heuer erneut zu Schulschließungen kommen wird, ist ebenso nicht ausgeschlossen. Dass man die Matura heuer wieder genauso wie in den Jahren vor Corona durchführen kann, ist eine Illusion. Die Corona-Einschränkungen müssen zum Anlass genommen werden, um längst überfällige Weichenstellungen im Bildungssystem zu treffen“, so Stich abschließend.



Fotos der Aktion sind unter folgendem Link frei verfügbar: https://flic.kr/s/aHsmQBhu3A



