FH Campus Wien startet EU-finanziertes Vorreiterprojekt Eco³ zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement in der Sozialwirtschaft

Wien (OTS) - Bei Eco³ - Sustainability Management and Green Controlling in the Social Economy - handelt es sich um ein internationales Lehrprojekt, bei dem Nachhaltigkeitsmanagement in der Sozialwirtschaft im Mittelpunkt steht. Das europäische Masterstudium Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit der FH Campus Wien entwickelt bei diesem von Erasmus+ geförderten Projekt gemeinsam mit einem internationalen Konsortium ein Lehrmodul, das zukünftige Führungskräfte der Sozialwirtschaft zum Thema Nachhaltigkeit qualifiziert.

FH Campus Wien als Pionier

Das Thema Nachhaltigkeitsmanagement gewinnt seit der Einführung der Sustainable Development Goals (SDG) der UN und dem European Green Deal immer mehr an Bedeutung. „Durch Eco³ übernimmt die FH Campus Wien eine Vorreiterrolle, denn der Nachhaltigkeitsgedanke hat bis dato keinen Eingang in die Sozialwirtschaft gefunden. Auch in der Hochschullehre zum Thema Sozialmanagement und Sozialwirtschaft wurde es im deutschsprachigen Raum bisher nicht berücksichtigt“, erklärt Projektleiter Peter Stepanek aus dem Masterstudium Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit.

Ökologisch, sozial und ökonomisch – die drei Säulen von Eco³

Eco³ fasst die drei Basisgedanken ökologisch, sozial und ökonomisch zu einem Lehrmodul für Masterstudiengänge im Bereich Sozialwirtschaft und Sozialmanagement zusammen und zielt darauf ab, das Bewusstsein einer nachhaltigen Sozialwirtschaft zu schaffen und zu verankern. Durch vielfältige Lehr- und Lernansätze, wie etwa einem Planspiel “Green Monopoly” sowie einem Green Controlling Onlinetool, können die Studierenden die nachhaltigen Ansätze verinnerlichen und in sozialen Unternehmen und Organisationen umsetzen. Gleichzeitig soll das Projekt andere Universitäten motivieren, ebenfalls in einen internationalen Diskurs zu diesem Thema zu treten. Darüber hinaus sollen mit Eco³ neue Wege der europäischen Zusammenarbeit in der Entwicklung von Lehrinhalten beschritten werden.

Strategische Kooperation mit Erasmus+ und internationalem Projektteam

Das Projektkonsortium besteht aus FH Campus Wien (AT), University Of Ostrava (CZ), Babes Bolyai University (Cluj-Napoca) (RO), Catholic University Of Eichstätt-Ingolstadt (DE), akaryon GmbH (AT) und Xit GmbH (DE). Zusätzlich sind an der FH Campus Wien das Kompetenzzentrum für Angewandte Pflegeforschung, das Kompetenzzentrum für Verwaltungswissenschaften und das Teaching Support Center eingebunden. „Alle Partner*innen vereinen ihr Know-how aus Nachhaltigkeit, Bildung, Wissenschaft, Betriebswirtschaft und Beratung sowie Softwareentwicklung, was uns einen qualitativ hochwertigen Projekt-Outcome verspricht. Erasmus+ ermöglicht im Rahmen der strategischen Partnerschaft eine multiprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Wissenschafter*innen und Praktiker*innen“, erklärt Peter Stepanek.

Über das Masterstudium Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit der FH Campus Wien

Die FH Campus Wien bietet mit dem Masterstudium Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit das erste europäische Studium dieser Art an, das mit einem Joint Degree mehrerer europäischer Hochschulen abschließt. Das Studium hat einen internationalen bzw. europäischen Schwerpunkt. Die Studierenden erwerben während des Studiums Managerkompetenzen zur Konzeption, Planung, Steuerung und Leitung sozialwirtschaftlicher Organisationen oder Fachbereiche. Ihr internationales und transkulturelles Wissen erweitern sie durch die Auseinandersetzung mit länderübergreifenden (sozial)politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Europäischen Union.

