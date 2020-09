Wiener Kindergärten starten Corona-Hotline

Wiener Kindergärten Corona-Hotline bietet ab 7.September unter +43 1 90141 Unterstützung rund um alle Fragen zu Corona in elementaren Bildungseinrichtungen.

Wien (OTS) - Der Start des neuen Kindergartenjahres 2020/21 wirft angesichts der aktuellen Corona-Situation zahlreiche Fragen für Eltern, BildungspartnerInnen, PädagogInnen sowie private Kindergartenträger auf.

Hat der Kindergarten meines Kindes immer geöffnet? Was bedeutet es, wenn in der Kindergruppe meines Kindes ein Corona-Verdachtsfall auftritt? Um eine zentrale und kompetente Anlaufstelle für die vielfältigen Fragen zum Thema Corona und Wiener Kindergärten zu schaffen, richtet die Stadt Wien ab dem 7.September eine eigene Wiener Kindergärten Corona-Hotline ein. Unter der Telefonnummer +43 1 90141 ist die Hotline wochentags jeweils von 7.30 bis 18.00 Uhr für alle Wienerinnen und Wiener erreichbar.

„Wir haben in Wien über 100.000 Kinder in Kindergärten, Kindergruppen, bei Tagesmüttern bzw. –vätern und in Horten. Rund 2.000 städtische wie private Einrichtungen sowie in Summe 450 Kindergartenträger sorgen tagtäglich für ein qualitätsvolles und zuverlässiges Bildungsangebot. Daher ist es uns ein besonders großes Anliegen, zum Start des neuen Kindergartenjahres allen Eltern, MitarbeiterInnen und KindergartenbetreiberInnen die rasche und kompetente Beantwortung ihrer Fragen anbieten zu können“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten Daniela Cochlár ergänzt: „Wir erhalten täglich zahlreiche Anfragen von Eltern und MitarbeiterInnen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Unsere Aufgabe ist es, in der aktuellen Situation Klarheit und transparente Rahmenbedingen zu schaffen, um den Kindern, Familien und PädagogInnen einen möglichst reibungslosen Einstieg in den Kindergartenalltag zu ermöglichen.

In Wien gibt es insgesamt 100.000 Plätze in 350 städtischen und 1.700 privaten Kindergärten, Kindergruppen, bei Tagesmüttern bzw. -vätern und in Horten. Rund 10.000 Kinder unter 3 Jahren beginnen ab 7. September mit der Eingewöhnung in den Kindergarten. Rund 18.000 Kinder absolvieren 2020/21 das österreichweit verpflichtende letzte Kindergartenjahr. (Schluss)

