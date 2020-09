SPÖ Wien startet neue TV- und Audio-Formate

Innovation der politischen Kommunikation mit "Espresso Rosso", "Fakten Checker" und TV-Magazin "Wien morgen"

Wien (OTS/SPW) - Mit dem Beginn der Intensivwahlkampfphase startet die SPÖ Wien mit zwei TV-Formaten und einem neuen Audio-Format und geht damit völlig neue Schritte auf dem Weg der politischen Kommunikation. Die im eigenen Haus produzierten Sendungen werden auf Social Media zu sehen bzw. zu hören zu sein.

Mit der kompakten Audio-Sendung "Espresso Rosso" wird allen Interessierten das Wissenswerte zum Tag mit dem Frühstück serviert. Direkt von SPÖ-Wien Landesparteisekretärin Barbara Novak erfährt man Inhalte zur Wahlkampagne und Wissenswertes aus dem Programm der SPÖ Wien für die Zukunft der Stadt.

Pünktlich zum Schulstart geht das TV-Magazin "Wien morgen" auf Sendung, in dem künftig wöchentlich ein Schwerpunktthema beleuchtet wird. Bis zur Wahl am 11. Oktober werden dabei Themenschwerpunkte gesetzt, in denen Bürgermeister Dr. Michael Ludwig seine Vorstellungen für die Zukunft von Wien skizziert und konkrete Vorhaben der SPÖ präsentiert werden. Die TV-Sendung wird immer montags auf allen Social Media Kanälen der SPÖ Wien zu sehen sein. Das Thema der ersten Sendung ist – passend zum Schulstart – "Bildung".

Das zweite TV-Format ist der "Fakten Checker". Diese Sendung setzt sich mit Aussagen der laufenden Wahlauseinandersetzung auseinander und prüft sie auf ihren Wahrheitsgehalt. Sie wird anlassbezogen produziert und über Social Media aktuell verbreitet.



Link zu Fotos vom Aufnahmestudio der SPÖ Wien





