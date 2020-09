Handelsverband begrüßt neue KMU-Förderung von Wirtschaftsministerium & aws und stellt maßgeschneiderte eCommerce-Leistungspakete vor

Onlinehandel als krisenresilienten Vertriebskanal ausbauen. Mit "KMU eCommerce" jetzt 30% förderbares Rüstzeug abholen. Politik bleibt gefordert, fairen Wettbewerb sicherzustellen.

Wien (OTS) - Der Handelsverband begrüßt das heute von Wirtschaftsministerin Schramböck präsentierte neue Förderprogramm "KMU.E-Commerce" für KMU-Händler. 2 Mio. Euro werden in die Hand genommen, um den Ausbau des digitalen Vertriebs in Österreich zu beflügeln. Die Förderung beträgt 30% der förderbaren Projektkosten von mindestens 2.000 und maximal 100.000 Euro. Der höchstmögliche Zuschuss liegt damit bei 30.000 Euro. Die Antragstellung ist ab Dienstag, 8. September, bei der Austria Wirtschaftsservice (aws) möglich, es gilt das first come first serve-Prinzip.



Resilienz durch Digitalisierung & eCommerce

"Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig krisenresiliente Vertriebskanäle sind. Die Digitalisierung spielt hier eine entscheidende Rolle. So konnten jene heimischen Händler und Marktplätze, die während des Lockdowns auf eCommerce setzen konnten, ihre Online-Umsätze beträchtlich steigern und oftmals vervielfachen, da sie Ihre Kunden über digitale Kanäle erreichten. Jetzt bieten wir mit ‚KMU ECOMMERCE‘ ein förderbares Rüstzeug für kleine und mittelständische Händler an", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Hier gilt es anzusetzen und den Einsatz zukunftsträchtiger Technologien im heimischen Handel zu forcieren. Programme wie der Digitale Aktionsplan Austria des Wirtschaftsministeriums und KMU RETAIL des Handelsverbandes unterstützen heimische Betriebe gezielt bei der Planung und Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben.

Der Handelsverband konnte hierfür seine Händler-Community mit über 4.500 Firmen zu einem gemeinsamen, lebendigen Ökosystem mit regionalen Marktplätzen ausbauen und vergibt neben dem etablierten Siegel "Österreichischer Händler" seit Juni auch das bundesweite Gütesiegel "Österreichischer Marktplatz".

Handelsverband stellt maßgeschneiderte KMU eCommerce Förderpakete bereit

Um Händlern die Möglichkeit zu geben, im Rahmen der kurzen Beantragungszeitleiste unbürokratisch von der Förderung zu profitieren, hat der Handelsverband zwei maßgeschneiderte Onlinehandels-Leistungspaket geschnürt.

Das KMU.E-Commerce Starter Kit richtet sich an kleine und mittelständische Händler, die in den Online-Handel einsteigen: Ein Rundum-Sorglos-Paket mit Warenwirtschaft, Webshop, Gütesiegel „Trustmark Austria“ und „Ecommerce Europe Trustmark“ und vielem mehr – bei fixer Projektlaufzeit, fixen Projektkosten, skalierbar und zukunftsfähig. Die Kosten des Paketes liegen bei 10.000 Euro, davon können bis zu 3.000 Euro vom Wirtschaftsministerium gefördert werden.

Das KMU.E-Commerce Upgrade Kit richtet sich an kleine und mittelständische Händler, die mehr aus ihrer bestehenden eCommerce Infrastruktur herausholen möchten: Die Erhöhung der Sichtbarkeit des eigenen Online-Shops, die Schaffung von Vertrauen mittels Gütesiegeln sowie die Implementierung eines professionellen Monitoring des eigenen Shops bzw. der Online-Kundschaft werden hier neben zahlreichen weiteren Services zu einem extrem niedrigschwelligen Paket gebündelt, welches 2.000 Euro kostet und mit bis zu 600 Euro gefördert werden kann.

"Diese Leistungen decken die Bedürfnisse der meisten Händler in dieser Phase präzise ab. Eine Dienstleistungsplattform, die weitere eCommerce Services modular anbietet und für Händler wie ein digitales Taschenmesser zu verstehen ist, wird in den kommenden Tagen vorgestellt, um im Rahmen der eCommerce Förderung weitere bezuschussbare Leistungen unserer Partner abzurufen und KMU zielsicher zu unterstützen", so Will.

Für all jene Onlinehändler, die auch Schritte im eCommerce setzen wollen, jedoch derzeit kein Investitionsprojekt mit mehr als 2.000 Euro stemmen können, hat der Handelsverband eine eigene Fördermaßnahme vorgesehen. Um den Kunden mehr Transparenz und Sicherheit zu geben, bietet der Handelsverband das KMU.E-Commerce Gütesiegel Kit an, welches die beiden Siegel Trustmark Austria und Ecommerce Europe Trustmark für 12 Monate umfasst und bis Jahresende mit einer 20%-Vergünstigung angeboten wird.

Fairen Wettbewerb sicherstellen: MwSt-Senkung & Plattformhaftung

Im Gleichklang empfiehlt der Handelsverband eine rasche und unbürokratische Senkung der regulären Mehrwertsteuer von 20 auf 16% analog zu Deutschland, um den Konsum in Österreich anzukurbeln und gleichzeitig die entstandene Wettbewerbsverzerrung im Crossborder Handel mit der Bundesrepublik auszugleichen. Auch die Einführung einer Plattformhaftung ist überfällig.

"Es braucht auch faire Wettbewerbsbedingungen und gleiche Spielregeln für alle Marktteilnehmer. Nur so können wir die Wertschöpfung langfristig im Land halten, heimische Betriebe unterstützen und die 9-prozentige Onlineumsatzquote der KMU-Händler nach oben schrauben", so Rainer Will abschließend.

Mehr Informationen zu den KMU ECOMMERCE Förderpaketen unter: www.kmu-ecommerce.at

