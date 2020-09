FPÖ – Schnedlitz: Corona-Ampel für Minister Anschober steht auf dunkelrot

Kolportierte Schreiduelle – so kann sich ein Minister nicht benehmen

Wien (OTS) - „Auch wenn er bei seinen öffentlichen Auftritten im Stil eines Volksschullehrers bei den Menschen offenbar gut ankommt – hinter den Kulissen dürfte Gesundheitsminister Anschober immer mehr von der Rolle sein. Dieser Minister ist den Österreichern nicht länger zumutbar. Die Corona-Ampel für Herrn Anschober steht auf Rot. Er soll Platz machen für jemanden, der diesen Job wirklich kann.“ So reagiert FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf Medienberichte, wonach sich der Gesundheitsminister bei einer Telefon-Konferenz mit Landeshauptleuten Schreiduelle geliefert haben soll. Inhaltlich soll es dabei um die Corona-Ampel gegangen sein, die von Schwarz-Grün über die Köpfe von Ländern und Bezirken hinweg schalte.

Eine streng geheime Kommission – die Mitglieder mussten Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben – habe die Schalthebel der Ampel in der Hand und stelle die Länder vor vollendete Tatsachen. „Diese Ampel ist ein weiterer Pfusch der Regierung. Ihr muss sofort der Stecker gezogen werden. Das Land braucht keine Ampeln, sondern ein Ende der Angstpolitik und sofort grünes Licht für die Menschen und die Wirtschaft in unserem Land. Eine Ampelschaltung ist trotzdem notwendig. Jene für Minister Anschober – diese steht auf dunkelrot. Anschober muss zurücktreten“, so Schnedlitz.

