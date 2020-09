ORF III am Montag: Dreiteiliger Schwerpunkt zum Saisonauftakt der Wiener Staatsoper mit Eröffnungspremiere „Madama Butterfly“

Außerdem: „Kultur Heute Spezial: Aus der Wiener Staatsoper“, „Unsere Wiener Staatsoper“

Wien (OTS) - Mit der Premiere von Giacomo Puccinis „Madama Butterfly“, in einer Inszenierung von Anthony Minghella und Carolyn Choa, nimmt die Wiener Staatsoper nicht nur nach der Corona-bedingten Schließung des Hauses den regulären Spielbetrieb wieder auf, sondern läutet gleichzeitig eine neue Ära ein: mit Bogdan Roščić als neuem Direktor. ORF III überträgt den Saisonauftakt live-zeitversetzt am Montag, dem 7. September 2020, um 20.15 Uhr im Rahmen von „Erlebnis Bühne LIVE“, eingebettet in einen dreiteiligen Schwerpunkt.

Bereits um 19.45 Uhr stimmt „Kultur Heute“ mit einer Spezialsendung auf die Saisoneröffnung ein. ORF-III-Moderator Peter Fässlacher meldet sich im Vorfeld der Premiere von „Madama Butterfly“ aus dem Haus am Ring, begrüßt die Stars der Produktion sowie den neuen Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić zum Gespräch und wirft einen Blick hinter die Kulissen. Um 20.15 Uhr überträgt „Erlebnis Bühne LIVE“ die Eröffnungsoper zum Saisonauftakt: Anthony Minghellas und Carolyn Choas spektakuläre Produktion von Giacomo Puccinis „Madama Butterfly“ mit Asmik Grigorian als Geisha Cio-Cio-San. In weiteren Rollen sind u. a. der aufstrebende junge Tenor Freddie De Tommaso als Pinkerton, Boris Pinkhasovich als Sharpless und Virginie Verrez als Suzuki zu erleben. Die musikalische Leitung hat Musikdirektor Philippe Jordan. Die Inszenierung der „Madama Butterfly“ ist ursprünglich eine Koproduktion der Metropolitan Opera, der English National Opera und des Litauischen Nationaltheaters für Oper und Ballett. Den Abend schließt die von Otto Schwarz gestaltete Dokumentation „Unsere Wiener Staatsoper“ (22.45 Uhr), die mit Zeitzeugenberichten an die Wiederaufnahme des Betriebs der Wiener Staatsoper nach ihrer totalen Zerstörung im Jahr 1945 erinnert.

