Nepp: Unfassbarer Demokratieskandal der Kurz und Blümel ÖVP

Wien Wahl ist kein Halli Galli Event bei ÖVP-Busenfreund Martin Ho, sondern ein demokratiepolitisches Schlüsselereignis

Wien (OTS) - Als „Demokratieskandal der Kurz und Blümel ÖVP“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Spitzenkandidat, Vizebürgermeister Dominik Nepp, die aufgedeckten Vorgänge um die von der Wiener ÖVP-Zentrale organisierten Beschaffung von Briefwahl-Anträgen. „Die Türkisen rund um Bundeskanzler Kurz und Teilzeitspitzenkandidaten Blümel treten die Demokratie mit Füßen. Offenbar spielt es sich bei der ÖVP ärger ab als bei den bereits bekannten Briefwahlbetrügerein in den Moscheen. Wenn die ÖVP so agiert, dann stellt sich die Frage, ob sie auf ähnliche Weise schon bei vorherigen Wahlgängen betrogen hat“, so Nepp, der sofortige personelle Konsequenzen bei der türkisen Schmutztruppe fordert.

Der nun aufgedeckte Versuch der ÖVP-Wahlmanipulation zeige aber auch die Betrugsanfälligkeit des derzeitigen Briefwahl-Systems auf. „Es muss sichergestellt sein, dass die Wien Wahl sauber durchgeführt wird, ohne bitterem Beigeschmack von Nordkorea-Methoden“, so Nepp.

Abschließend richtet der Wiener FPÖ-Chef der Kurz/Blümel Partie aus: „Die Wiener Wahl ist kein Halli Galli Event im Club von ihrem Busenfreund Martin Ho, sondern ein demokratiepolitisches Schlüsselereignis. Kurz und Blümel sollten sich schämen.“

