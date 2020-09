Thomas Langpaul wird ORF-Büro in Washington leiten

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat nach Ablauf der Ausschreibung und Auswertung der eingelangten Bewerbungen Thomas Langpaul mit 1. Jänner 2021 zum Leiter des ORF-Korrespondentenbüros in Washington in den USA bestellt. Er folgt in dieser Funktion auf Dr. Hannelore Veit, die zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand tritt. Außerdem tritt Inka Pieh von Ö3 ebenfalls am 1. Jänner 2021 ihren Dienst in Washington an. Sie folgt David Kriegleder, der nach Wien zurückkehrt.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Mit Thomas Langpaul geht einer der versiertesten und vielseitigsten Journalisten des Hauses in die Weltmetropole Washington. Sein Können hat Langpaul in Einstiegen, Beiträgen, Interviews und Analysen unter Beweis gestellt. Außerdem freut es mich, mit Inka Pieh eine junge talentierte Kollegin im USA-Team zu haben.“

Thomas Langpaul: „Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe – es ist auch eine Art Rückkehr zu meinen eigenen Wurzeln. Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete, glaube aber, durch meine bisherigen Tätigkeiten das nötige Rüstzeug erworben zu haben, um gut vorbereitet zu sein. Die USA bleiben eines der spannendsten Länder, aus denen man berichten kann, mit Auswirkungen auf die ganze Welt und damit auch auf Österreich.“

Thomas Langpaul wurde am 28. August 1965 in Wien geboren und ist in Österreich und den USA aufgewachsen. Nach der Matura hat er seine ersten journalistischen Sporen im Landesstudio Niederösterreich erworben. Weitere Stationen waren die „ZIB 2“, der „Report“ und das Innenpolitik-Ressort im Radio. Seit mehr als 20 Jahren ist Langpaul Redakteur der „Zeit im Bild“, gestaltet Beiträge, Einstiege und Studioanalysen. Er ist stellvertretender Chef der „ZIB“-Innenpolitik.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at