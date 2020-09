FW-Walter: Ampelsystem fährt Wiener Wirtschaft nur noch weiter an die Wand

„Christkindlmarkt ohne Punsch ist wie Schnitzel aus Tofu“

Wien (OTS) - Pünktlich zum Schulbeginn schürt die Einschüchterungsmaschinerie der schwarz-grünen Bundesregierung weiter Angst und Unsicherheit. „Das völlig unlogische und nicht nachvollziehbare Ampelsystem gibt der Wiener Wirtschaft den Rest“, ist der Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien, Ronny Walter, überzeugt. Eine generelle und wienweite Maskenpflicht im Handel, in der Gastronomie sowie bei Veranstaltungen würde das zarte Pflänzchen, das sich nach dem Corona-Lockdown behutsam in Wien wieder entwickle, im Keim ersticken. „Damit fahren Kurz & Co die Wiener Wirtschaft ein weiteres Mal an die Wand und gefährden zigtausende Arbeitsplätze“, ist Walter erbost. Die Kunden würden so regelrecht gezwungen werden, bei Online-Riesen einzukaufen und die heimischen Geschäfte zu meiden.

Walter erinnert, dass es keinen einzigen bekannten Cluster in Geschäften gäbe. „Die Maskenpflicht beim Einkaufen ist reine Willkür“, stellt Walter klar. Und der Vorstoß von ÖVP-Mahrer, auf Christkindlmärkten ein generelles Alkoholverbot auszusprechen, sei der Gipfelpunkt der Gastro-Hetzjagd, die unter dem Vorwand der Corona-Maßnahmen neue Dimensionen erreicht hätte. „Christkindlmarkt ohne Punsch ist wie Schnitzel aus Tofu. Ich erinnere nur an die Nachtgastronomie, die jetzt den Sommer ausgeharrt hat in dem Vertrauen, dass es ab Herbst weitergehe. Kurz vor dem Start wurde die Sperrstunde für den Rest des Jahres verkündet, jetzt wollen sie auch noch Alkoholverbote durchsetzen. Währenddessen feiern die jungen Leute illegale Feste im Wald und am Donaukanal und da schaut man einfach weg. Es muss endlich gleiche Regeln für alle geben“, stellt Walter klar.

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert eine Rückkehr zu Realität und Vernunft. Eine generelle Maskenpflicht beim Einkaufen sei grundsätzlich abzulehnen und für die Gastronomie muss es endlich brauchbare Lösungen geben. „Wenn es ein Problem mit Veranstaltungen gibt, dann kann man auch nicht am Donaukanal oder auf der Donauinsel feiern. Wenn nicht – dann lasst die Gastronomie endlich wieder arbeiten“, fordert Walter und hofft, dass die Stadt Wien der Aufforderung des FPÖ-Chefs Dominik Nepp Folge leistet und wie Linz die Umsetzung der Ampel-Maßnahmen schlicht verweigert.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft Wien

01 402 53 55

office @ f-w.wien

Bartensteingasse 14/10