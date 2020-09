„Hallo Österreich“: Start für das neue, tägliche Österreich-Update in ORF 1

Mariella Gittler moderiert die erste Sendung am 7. September

Wien (OTS) - Mariella Gittler sagt am 7. September 2020 um 20.03 Uhr erstmals „Hallo Österreich“! In der neuen täglichen ORF-1-Vorabendsendung präsentiert sie alternierend mit Lillian Moschen und Philipp Maschl die Vielfältigkeit und Identität des Landes. Was macht Österreich aus und wer sind die Menschen, die Besonderes leisten? So berichtet „Hallo Österreich“ in der ersten Ausgabe u. a von Müllproblemen in Wandergebieten, zieht eine Sommer-Bilanz und geht dem unterschiedlichen Temperaturempfinden der Österreicherinnen und Österreicher auf den Grund.

Mariella Gittler: „,Hallo Österreich‘ soll eine Art Lupe auf unser Land und auf alle Menschen, die hier leben, sein. Was bewegt uns? Was regt uns auf? Was können wir besonders gut (oder auch nicht)? Woran arbeiten wir gerade? All das – und noch viel mehr – hat hier Platz. Ein schnelles, kompaktes und auch im Look das etwas andere Österreich-Update ,to go‘“.

Die Themen von „Hallo Österreich“ am 7. September

Müllproblem im wanderbaren Österreich: Neben der Aufregung um die Konflikte zwischen Menschen und Almkühen wird oft vergessen, dass es in vielen Erholungs- und Wandergebieten Österreichs ein massives Müllproblem gibt. Stichwort „Littering am (Müll)Berg“ – „Hallo Österreich“ zeigt, wie groß dieses Problem ist.

Kein Sommer der Rekorde. Reisetechnisch war der Sommer 2020 für viele Menschen außergewöhnlich. Mussten sie doch ohne Urlaub am Meer oder Reisen in ferne Städte auskommen. Wettertechnisch hat dieser Sommer aber keine Rekorde gebrochen. „Hallo Österreich“ bringt die höchsten und tiefsten Daten dieses Sommers quer durchs Land.

Kurzarm vs. Wollweste: Die typischen Spätsommertemperaturen teilen das Land in zwei Hälften. Die einen fühlen sich mit kurzen Ärmeln pudelwohl. Die anderen frösteln bei 20 Grad bereits. Es gibt drei Gründe für dieses höchst unterschiedliche Temperaturempfinden. „Hallo Österreich“ zeigt, welche.

„Hallo Österreich“ – das tägliche Österreich-Update um 20.03 Uhr, ORF 1

„Hallo Österreich” gibt das Österreich-Update vor der Primetime. Die neue Vorabend-Sendung nimmt sich die Zeit, um die Geschichten dahinter zu erzählen. Im Vordergrund steht das Positive, das Bewegende. „Hallo Österreich“ spürt die österreichische Identität im ganzen Land auf und zeigt Menschen, die gute Ideen haben, die Besonderes leisten und mit ihrem Tun zu dem beitragen, was Österreich ausmacht. Außerdem spannt die Sendung eine Klammer über alle Bundesländer, zu Themen, die alle betreffen. Da geht es zum Beispiel um die Bewältigung des Lebensalltags in Österreich aber auch um gute Ideen, die international Schule machen und Erklärstücke zu Themen, die alle angehen. Moderiert wird „Hallo Österreich“ alternierend von Philipp Maschl, Mariella Gittler und Lillian Moschen.

