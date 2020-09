GAJ/Sametinger: “Wir müssen den öffentlichen Raum radikal neu verteilen!”

Grünalternative Jugend startet Kampagne “Her mit der zukunftsfähigen Stadt“

Wien (OTS) - Wien (OTS) - Am Freitag, den 4. September, präsentiert die Grünalternative Jugend ihre Kampagne "Her mit der zukunftsfähigen Stadt“ am Platz der Menschenrechte. Mit einem Sofa und Rollrasen auf der "Mahü" startete die Jugendorganisation ihre bundesweite Kampagne mit Schwerpunkt in Wien, wo am 11. Oktober eine richtungsentscheidende Wahl stattfindet. "Wenn wir nicht handeln, heizt sich Wien nicht nur um 8 Grad auf, sondern die Zukunft unserer Generation ist bedroht. Die Stadt muss Verantwortung übernehmen und die Klimakrise auf allen Ebenen bekämpfen!", so Naomi Sametinger, Sprecherin der Grünalternativen Jugend.

Eine zukunftsfähige Stadt heißt aber auch niemanden zurückzulassen. “Wir wollen, eine Stadt für alle, in der die Menschen gleiche Möglichkeiten haben, unabhängig davon, aus welchem sozialen Umfeld sie kommen oder welcher Nationalität sie angehören.", fordert Sametinger. “Ein leistbares Leben und die Teilhabe am öffentlichen Leben aller sind dafür die Grundsätze.”

"Wir haben keine Zeit mehr, um Betonwüsten zu verteidigen. Wir müssen den öffentlichen Raum radikal neu verteilen!", betont Sametinger. "Das heißt konkret Fassaden zu begrünen und Bäume zu pflanzen, wo es nur geht. Nur so können wir die Klimakrise aktiv bekämpfen und die Hitze in der Stadt für die Menschen erträglicher machen.", so Sametinger abschließend.

