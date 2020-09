Corona-Ampel – Nepp: Ludwig muss Umsetzung des Ampel-Schwachsinns verweigern

Linz macht es vor, Wien muss sofort nachziehen

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef Vizebürgermeister Dominik Nepp fordert Bürgermeister Ludwig auf, die Umsetzung des Corona-Ampel Systems der Bundesregierung und der damit einhergehenden Verschärfungen zu verweigern. „Linz macht es vor, Wien muss sofort nachziehen. Kurz, Anschober und Co. behandeln die Bevölkerung wie im Kindergarten, mit Babyelefanten und Ampeln. Kaum ist die Sommerzeit vorbei, stülpt Kurz der Bevölkerung mit der Maske wie der das Symbol der Angst und der Panik über. Zu Schulbeginn werden die Kinder außerhalb des Klassenzimmers wieder gequält, und das obwohl sie bei der Verbreitung des Coronavirus keine große Gefahr darstellen. Auch die Maskenpflicht in Geschäften ist eine reine Schikane, weil es auch dort zu keinen bekannten Anstecklungen gekommen ist. Diese Maßnahme wird zu weiteren Umsatzeinbrüchen führen, weil viele Menschen nicht mit der Maske einkaufen gehen wollen und stattdessen auf Online-Plattformen internationaler Konzerne bestellen. Die SPÖ und Bürgermeister Ludwig sind gefordert umgehend klarzustellen, dass Wien diese Zwangsmaßnahmen der Bundesregierung nicht umsetzen wird“, so Nepp.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at