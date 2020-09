HC-Klubobmann Karl Baron: Skandal in Gastro-Fachgruppe der Wirtschaftskammer

Spitzen der Gastronomie in der Wirtschaftskammer genehmigten sich 50% mehr Gage

Wien (OTS) - „Es ist wahrlich ein widerliches Sittenbild, das sich hier in der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer zeigt. Tausende Gastronomen leiden an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und wissen teilweise nicht mehr, wie es weitergeht. Wenn man sich als Obmann der Fachgruppe für sich und seine Stellvertreter dann in Zeiten wie diesen 50% mehr Gage absegnen lässt, so ist das ein handfester Skandal“, sagte heute Klubobmann Karl Baron.

Dies sei darüber hinaus ein klassischer Fall von Wasser predigen und Champagner trinken, denn auch die Vertreter der Nepp-FPÖ haben dieser schäbigen Gehaltsexplosion zugestimmt und diese abgenickt. Während die fleißigen Wiener Unternehmer ums nackte wirtschaftliche Überleben kämpfen und mit allen Mitteln versuchen, möglichst viele Arbeitsplätze zu retten, würden die Kammerbonzen der ÖVP in einem geschützten Bereich wie die Maden im Speck leben, so Baron weiter.

„Ich fordere daher umgehend eine Korrektur dieser Luxusgagen-Entscheidung und die Auflösung der WKO-Rücklagen in der Höhe von 1,5 Milliarden Euro, um damit ein Förderprogramm für die durch Corona unverschuldet in wirtschaftliche Schieflage geratenen Unternehmen zu sichern“, schloss Baron.

