BIST DU DEPPAT, OIDA!? – Debüt-Single „Rosen und Mohn“ von LIENER

Wien (OTS) - Als LIENER textet, komponiert und performt der Ex-Wiener Sängerknabe Matthias Liener am Puls des Kult. Seine am 4. September 2020 erscheinende Debüt-Single „Rosen und Mohn“ vermisst die Pop-Koordinaten von Freud bis Falco neu: verrückt artifiziell, stimmlich virtuos, genial eigensinnig. Im gleichnamigen Musikvideo begegnet er der widerständigen, verführerischen Anna, verkörpert von Caroline Perron, die als Sängerin, Model und letzte Lebenspartnerin von Falco intensiv mit der österreichischen Pop-Szene verbunden ist. „BIST DU DEPPAT, OIDA!?“ zu Beginn und „BIN I DEPPAT, OIDA!?“ am Ende des Songs bilden die Text- und Bedeutungsklammer für einen verschwenderisch kreativen Ritt durch eine voyeuristische Song-Fernbeziehung mit Wienerischem Sound und therapeutisch ergiebiger Seelenlandschaft.

Musikvideo auf YOUTUBE: https://tinyurl.com/rosenundmohn

Künstler-Page: https://liener-musik.at/



Matthias Liener, der seine Songs selber komponiert und textet, singt und spielt alle Vocals und Instrumente in Eigenregie ein.

