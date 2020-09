Klares Bekenntnis zu Standort Wattens und zur Neuausrichtung

Wattens (OTS) - Im Vorfeld der Gesellschafterversammlung stellen Swarovski-Geschäftsführung und Beirat klar: Die Bedeutung und der Weiterbestand des Standort Wattens stehen außer Frage, an den Plänen für die notwendige Neuausrichtung des Konzerns wird festgehalten. Die neue Struktur soll noch heuer abgesegnet werden.

„Der Standort Wattens hat eine immense Bedeutung für Swarovski. Eine Veränderung der Unternehmensstruktur ändert nichts an der Bedeutung von Wattens, der Heimat und lebendigen Wiege von Swarovski“, gaben Geschäftsführung und Gesellschafter heute anlässlich der Gesellschafterversammlung nochmals ein klares Bekenntnis zum Standort Wattens ab: „Auch das Vehikel, welches die Gruppe zukünftig bündelt, wird weiterhin den Sitz in Tirol haben.“ Die Gerüchte über eine mögliche, schrittweise Abwanderung in die Schweiz oder gar Schließung des Standortes werden ganz klar zurückgewiesen. Auch an den Plänen zur Überarbeitung der rechtlichen Struktur des Unternehmens sowie der bereits gestarteten strategischen Neuausrichtung wird festgehalten. „125 Jahre nach der Unternehmensgründung ist es wichtiger denn je, bestehende Strukturen kritisch zu hinterfragen, Ressourcen zu bündeln sowie uns effizienter auszurichten. Eine Notwendigkeit, die jetzt durch die Corona-Krise noch weiter verstärkt wird“, so CEO Robert Buchbauer. „Wir werden dieses Ziel mit aller Kraft und der gebührenden Verantwortung verfolgen.“

„Selbstverständlich gibt es bei über 80 Gesellschaftern Meinungsdiversität, nicht zuletzt deshalb, weil es auch auf Gesellschafterseite zu Einschnitten kommen wird. Die große Mehrheit inklusive der Geschäftsführung steht hinter dem eingeschlagenen Weg und trägt ihn vollinhaltlich mit. Es ist uns jedoch wichtig, möglichst alle Familienmitglieder einzubinden und mitzunehmen“, erklärte CEO Robert Buchbauer: „Die heutige Sitzung ist ein weiterer Schritt in einem breiten und intensiven Prozess, an dessen Ende eine Strukturreform stehen muss. Diese ist für den erfolgreichen Weiterbestand von Swarovski essenziell, denn die aktuelle Struktur ist nicht mehr zeitgemäß und wir müssen diese professionalisieren.“

Wattens als Leuchtturm des Unternehmens und Entscheidungs- und Kompetenzzentrum für Produktion und Innovation

Zudem wird einmal mehr seitens der Unternehmensführung betont, dass es sich beim geplanten Stellenabbau um keine Verlagerungen handelt, sondern um eine zwar schmerzliche, aber notwendige Redimensionierung und Kapazitätsanpassung, die nicht nur Wattens trifft sondern vielmehr weltweit über alle Standorte hinweg durchgeführt wird. Swarovski richtet sich derzeit – parallel zur anstehenden Strukturreform – entlang einer globalen Wachstumsstrategie neu aus und verändert das bestehende Organisations- und Geschäftsmodell grundlegend. Aktuell werden dazu weltweit sämtliche Geschäftsprozesse, -aktivitäten und -bereiche geprüft, damit sie sowohl der strategischen Neuausrichtung als auch der wirtschaftlichen Realität, mit der Swarovski derzeit konfrontiert ist, gerecht werden. „Wattens spielt für den Neustart von Swarovski eine wichtige Rolle, wird in Zukunft das globale Entscheidungs- und Kompetenzzentrum für die Produktion und produktionsnahe Bereiche sein und weiterhin unser Leuchtturm, an dem unsere DNA wie nirgendwo sonst auf der Welt erlebbar ist“, betont CEO Robert Buchbauer.

Wie bereits angekündigt plant das Unternehmen heuer noch 1.000 Stellen am Standort Wattens abzubauen. Die Gespräche mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden Ende September starten. Swarovski nimmt seine Verantwortung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber sehr ernst, der bevorstehende Stellenabbau wird so sozialverträglich wie möglich über einen weitreichenden und großzügigen Sozialplan gestaltet.

