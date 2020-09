ÖSTERREICH: ÖVP legt auf 42% zu, SPÖ verliert

ÖVP 42%, SPÖ 18%, Grüne 14%, FPÖ 12%, NEOS 8%, Strache 4%

Wien (OTS) - In der aktuellen Umfrage des

Research-Affairs-Instituts für die Tageszeitung ÖSTERREICH (1.000 Befragte, Befragungszeitraum 31.8. - 2.9.) kann die ÖVP wieder zulegen. Die ÖVP liegt mit 42% (+1%) weiterhin klar auf Platz 1. Die SPÖ verliert 1% und kommt jetzt auf 18%. Grüne und FPÖ stagnieren bei 14% bzw. 13%. Die NEOS kommen auf 8% und HC Strache würden bundesweit 4% wählen.

Auch in der Kanzlerfrage verzeichnet Sebastian Kurz nach seiner "Rede an die Nation" ein Plus. Kurz legt um 2% zu, 50% würden ihn direkt zum Kanzler wählen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner kommt auf 18% (-1%), FPÖ-Chef Norbert Hofer auf 13% und Grünen-Chef Werner Kogler nur noch auf 11% (-1%).

Die Zufriedenheit mit der Regierung nimmt ebenfalls wieder zu. War die Zufriedenheit vergangene Woche auf 57% gesunken, so sind mittlerweile wieder 62% mit der Arbeit von Türkis-Grün zufrieden.

Fast 60% der Befragten sprechen sich für schärfere Corona-Maßnahmen aus, 40% sind dagegen.

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

(01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at