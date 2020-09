Weitere Corona Demos am Wiener Resselpark und in Graz

Dr. Bodo Schiffmann in Wien

Wien (OTS) - Am Samstag, 5.9.2020, finden in Österreich zwei Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen statt.

Wien :10.00 Karlskirche

Begrüßung und Eröffnung für die Veranstalter: Hannes Brejcha

Redner in Wien: Dr Bodo Schiffmann - Dr Wolfgang Wodarg per Videoschalte - DI Samuel Eckert - Alexander Ehrlich - Martin Rutter - Alexandra Motschmann - MSc Armin Elbs - Dr. Erwin Rigo - Dr. Peer Eifler (via Video) - DDr Jaroslav Belsky (via Video) - Jenny Klaus

Moderation: MSc Armin Elbs, Martin Rutter.

Graz :16:00 vom Freiheitsplatz Marsch zum Hauptplatz ca. 16:45

Redner: Dr. Peer Eifler, MSc Roland Karner (aka Der Gesundheitsmechaniker), RA. Dr. Roman Schiessler, Franziska Loibner, DDr Jaroslav Belsky

Rückfragehinweis: Daniel Stoica 06643859988

Rückfragen & Kontakt:

Wien: Martin Rutter 06509608356

Graz: Daniel Stoica 06643859988