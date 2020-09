Alle Jahre wieder

Der Geschenkehorror

Geben Sie uns ein Pro-Kopf-Budget, eine Präferenz und wir legen los. Sie erhalten von uns Vorschläge und müssen nur noch wählen. Dann können Sie das Thema auch schon abhaken Mag. Sonja Maikisch 1/2

In unserem Unternehmen erhält jeder zum Geburtstag ein jährlich wechselndes Geschenk. Diese Idee kam gleich gut an, weil eben jeder etwas bekommt und alle Geschenke den gleichen Wert haben. Und es muss sich nur eine Person jedes Jahr etwas Neues überlegen und nicht jeder Vorgesetzte jeder Abteilung jedes Jahr für jeden Mitarbeiter extra. Damit wären die größten Vorzüge schon erklärt Mag. Sonja Maikisch 2/2

Wien (OTS) - Der Sommer ist oft jene Zeit, in der für Unternehmen die Jagd nach den Weihnachtsgeschenken beginnt. Was schenkt man seinen Mitarbeitern, was den Kunden und überhaupt, wer organisiert alles, wer kümmert sich um den Einkauf, die Grußkarten, Verpackung, Hilfsmaterialien, Adresslisten, Etiketten, wem bürdet man diese Aufgabe zusätzlich auf?

Die Firma connect724 GmbH in Wien bietet diese Leistung als Gesamtpaket an: Maßgeschneidert und fix-fertig angeliefert.

„Geben Sie uns ein Pro-Kopf-Budget, eine Präferenz und wir legen los. Sie erhalten von uns Vorschläge und müssen nur noch wählen. Dann können Sie das Thema auch schon abhaken“ , erklärt Mag. Sonja Maikisch, Marketingleitung des Unternehmens.

Dieser Service beinhaltet nicht nur Weihnachtsgeschenke, sondern auch jene zum Geburtstag sowie Werbepräsente für Kunden und Partner, Goodie Bags und vieles mehr.

„In unserem Unternehmen erhält jeder zum Geburtstag ein jährlich wechselndes Geschenk. Diese Idee kam gleich gut an, weil eben jeder etwas bekommt und alle Geschenke den gleichen Wert haben. Und es muss sich nur eine Person jedes Jahr etwas Neues überlegen und nicht jeder Vorgesetzte jeder Abteilung jedes Jahr für jeden Mitarbeiter extra. Damit wären die größten Vorzüge schon erklärt“ , so Maikisch weiter.

Doch warum schenken – vor allem in Zeiten wie diesen?

Anerkennung in Form von kleinen Geschenken und Aufmerksamkeiten zeigt, dass man wertgeschätzt wird. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn an den Geburtstag gedacht wird, an ein Firmenjubiläum oder wenn man zu Weihnachten ein sorgsam ausgewähltes Geschenk überreicht bekommt. Eine kleine Geste mit großer Wirkung. Die erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit wirkt sich zudem positiv auf das Arbeitsklima aus.

Steuerfrei sind viele dieser Sachzuwendungen auch noch, also eine Win-win-Situation.

Auch gebrandete Geschenke für Kunden und Partner können einen bedeutsamen Einfluss auf die Loyalität für eine Marke oder ein Unternehmen leisten.

Und auf Neukundenakquise geht es sich doch am besten mit Goodie Bags und Warenproben.

Wer über keine eigenen Ressourcen verfügt oder diese schonen sowie Kosten und Nerven sparen möchte, lagert diesen Bereich einfach an die connect724 aus.

So gehts entspannt in den Sommer.

Genug vom alljährlichen Geschenkehorror? Wir machen das. Unverbindlich anfragen >>

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sonja Maikisch | Leitung Marketing | Tel.: +43 (0)5 7240 1293 | marketing @ connect724.at