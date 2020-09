Wiener Polizei trauert um Polizeipräsidenten in Ruhe, Dr. Günther BÖGL

Wien (OTS) - Am heutigen Tage ist der Wiener Polizeipräsident i.R. Dr. Günther BÖGL verstorben.

Dr. BÖGL war von 1988 bis 1995 Polizeipräsident in Wien. Er wurde 1932 in Wien geboren, erlernte den Beruf des Gerbers und trat im Jahr 1953 in die Bundespolizeidirektion Wien, Schulabteilung der Sicherheitswache, ein. Dr. Günther BÖGL war „gelernter“ Polizist und absolvierte neben dem Polizeidienst das Studium der Rechtswissenschaften. Im Jahre 1958 wurde er in das Bundesministerium für Inneres berufen, war von 1968 bis 1970 das jüngste Mitglied eines ständigen Unterausschusses beim Europarat in Straßburg und schließlich von 1970 bis 1971 Sekretär des damaligen Innenministers Otto Rösch. Im Jahr 1972 führte die berufliche Laufbahn Dr. BÖGL wieder zurück zur Wiener Polizei. Er wurde zum Generalinspektor der Wiener Sicherheitswache ernannt und füllte diese Funktion bis zur Ernennung zum Polizeipräsidenten im Jahr 1987 durch den damaligen Innenminister Dr. Karl Blecha aus. In die Amtszeit von Polizeipräsident BÖGL fielen eine Reihe von Großereignissen und Kriminalfällen, die an die Wiener Polizei besondere Anforderungen stellten: Opernballdemonstrationen 1988/89-90, Mädchenmorde in Wien Favoriten, Klärung Raubüberfälle der GTI-Bande 1990, Brand Hofburg-Redoutensäle 1992, Briefbombenattentate 1993/1994 sowie die Kriminalfälle Jack Unterweger und Elfriede Blauensteiner. Dr. Günther BÖGL setzte sowohl als Generalinspektor als auch als Polizeipräsident wichtige organisatorische Maßnahmen. So wurden 1972 die ersten weiblichen Straßenaufsichtsorgane bei der Wiener Polizei eingestellt, 1973 die „Planquadrate“ eingeführt, 1976 die ersten Verkehrslagemeldungen im ORF und die Radarüberwachung gestartet sowie 1977 Kontaktbeamte für die Bevölkerung in ganz Wien eingeführt. Als ein Gründungsvater der mitteleuropäischen Polizeiakademie (MEPA) im Jahr 1992 setzte Polizeipräsident BÖGL Akzente zur europäischen Integration, war auch Autor diverser Sachbücher und wurde weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und geschätzt. Für seine großen Verdienste bekam Dr. Günther BÖGL höchste österreichische und internationale Auszeichnungen.

Der amtierende Polizeipräsident in Wien, Dr. Gerhard Pürstl, zeigte sich vom Ableben Präsidenten BÖGLs zutiefst betroffen. Die Anteilnahme der gesamten Wiener Polizei gilt der Familie. „Günther Bögl war eine beeindruckende Persönlichkeit, die die Wiener Polizei über viele Jahre geprägt und gestaltet hat. Ein Mensch, der den Begriff „Führung“ im besten Sinne des Wortes mit Leben erfüllt hat. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner gesamten Familie“, zeigt sich auch Innenminister Karl Nehammer betroffen.

