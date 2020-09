Ludwig/Hebein/Sima/Ruck/Wilhelm/Reiter/Keller eröffnen Kühle Begegnungszone Neubaugasse

13A ab 7. September wieder durchgehend und in beide Richtungen durch die Neubaugasse unterwegs

Wien (OTS) - Nach mehreren Monaten der Planungs- und Bauphase wurde die neue „Kühle Begegnungszone Neubaugasse“ heute eröffnet. Die letzten Arbeiten werden in den kommendenWochen abgeschlossen, der 13A wird mit Schulbeginn am 7. September wieder durchgängig und in beide Richtungen durch die neue Begegnungszone fahren. Zur Eröffnung mit Bürgermeister Michael Ludwig, Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, Öffi-Stadträtin Ulli Sima sowie Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck luden die Kaufleute der Neubaugasse und die Bezirksvorstehung Neubau.

Kühle Begegnungszone

In der neuen Begegnungszone darf maximal 20km/h gefahren werden. Sie erstreckt sich zwischen Mariahilfer Straße und Burggasse auf eine Länge von 800 Metern und ist auf einem Niveau und barrierefrei neu gepflastert. Der helle Granit aus dem Waldviertel reflektiert die Sonne, und Regenwasser kann im entsiegelten Boden zwischen den Pflastersteinen versickern. 29 Bäume und zahlreiche Kletterpflanzen für Rankgerüste werden im Spätherbst gepflanzt, viele der Grünbeete sind bereits mit Stauden begrünt. Radfahren ist in beide Richtungen erlaubt und Dutzende Fahrradparkplätze werden in den nächsten Tagen aufgestellt. Dazu kommen fast 100 konsumfreie Sitzgelegenheiten. Für Abkühlung sorgen außerdem zwei Wasserspiele, sieben Trinkhydranten und zahlreiche Nebelstelen, die bei heißem Wetter kühlenden Nebel verbreiten. Die Bauarbeiten wurden im Jänner 2020 gestartet und mussten coronabedingt für rund vier Wochen pausiert werden. Die gesamten unterirdischen Einbauten, also Stromkabel und Wasserleitungen, wurden erneuert und damit alle Haushalte der Neubaugasse auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Auch beim Kreuzungsbereich der Straßenbahnlinie 49 im Bereich Siebensterngasse/Westbahnstraße wurden die Schienen erneuert. Damit ist die Neubaugasse für die nächsten Jahrzehnte und dem folgenden U-Bahnbau im Siebensternviertel gerüstet.

Attraktive Öffis: 13A und U-Bahn Bau

Die U-Bahn-Station Neubaugasse wird mit dem Linienkreuz U2xU5 zu einem der wichtigsten öffentlichen Verkehrsknoten in Wien. Die Stadt Wien und der Bezirk nutzen den Bau der neuen U-Bahn, und die damit verbunden erforderliche geänderte Linienführung des 13A, und haben die Neubaugasse in den letzten Monaten neugestaltet.

Der 13A, die meistfrequentierte Buslinie Wiens, ist ab Schulstart in der verkehrsberuhigten Begegnungszone Neubaugasse unterwegs. Die drei neuen, doppelseitigen Haltestellen befinden sich bei der Mariahilfer Straße mit Anbindung zur U3 Neubaugasse, beim Theater der Jugend mit Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 49 und bei der Burggasse, wo Fahrgäste in den 48A umsteigen können. Die durchgehende Streckenführung über die Neubaugasse wertet die Linie 13A noch weiter auf.



„Ich freue mich über den gemeinsamen Erfolg hier in der Neubaugasse – die ein wahres Schmuckstück geworden ist. Wie in so vielen Bereichen in unserer Stadt hat auch hier das Miteinander aller Beteiligten zu einem wunderbaren Ergebnis geführt. Mit der Neugestaltung konnte eine deutliche Aufwertung des gesamten Grätzels erreicht werden und mit dem neuen 13 A machen wir die Öffis noch attraktiver. Zugleich sorgen wir hier mit „coolen“ Maßnahmen für eine Verbesserung des Mikroklimas und haben wieder einen aktiven Beitrag zur Klimamusterstadt gesetzt. Ich wünsche insbesondere den Kaufleuten viel Erfolg, denn sie durchleben derzeit sehr herausfordernde Zeiten." Bürgermeister Michael Ludwig.

Vizebürgermeisterin und Klimaschutzstadträtin Birgit Hebein: „Die umgestaltete Neubaugasse vereint zwei wesentliche Komponenten für mutige Klimaschutzpolitik: Weniger Auto-Verkehr, weniger Abgase, mehr Grün, mehr Platz für die FußgängerInnen und RadlerInnen. Sie ist aber auch ein Symbol dafür, dass wir die Corona-Krise und die Klimakrise gemeinsam lösen können: Hier hat Klimawandelanpassung, hier hat Klimaschutz Jobs geschaffen. Der Umbau ist trotz vierwöchiger Pause während Corona rechtzeitig vor Schulbeginn fertig geworden: Für diesen Einsatz möchte ich mich von Herzen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken.“

„Wir nutzen den Bau der neuen U-Bahn U2xU5, um die Neubaugasse klimafit zu machen. Dazu brauchte es auch eine neue Routenführung für den 13A, der ja der wahre Star unter den Öffis mit 15 Mio. Fahrgästen im Jahr ist und nun wie geplant mit Schulbeginn in beide Richtungen durch die Neubaugasse fährt – attraktive Öffis sind ein aktiver Beitrag für unsere Klimamusterstadt“, so Umwelt- und Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

„Die Neubaugasse ist eine der bekanntesten Einkaufsstraßen Wiens mit rund 450 Unternehmen. Umso wichtiger ist es, dass in den Planungsprozess alle Betroffenen – von den Bewohnern bis zu den Unternehmen – eingebunden waren. Diese gemeinsame Vorgehensweise bringt ein positives Ergebnis für alle. Die Neugestaltung wird auch den regionalen Einkauf fördern, den wir gerade in Zeiten von Corona dringend brauchen“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

„Mit der Kühlen Begegnungszone Neubaugasse ist uns ein großer Wurf gelungen. Nach langer Planungs- und Bauphase haben wir im 7. Bezirk nun ein weiteres Pionierprojekt der Stadtplanung für ganz Wien geschaffen. Fürs Klima und für mehr Lebensqualität, mit Platz für Menschen, Gespräche und gute Luft zum Atmen. Und: wir arbeiten bereits weiter. Die Erweiterung der Begegnungszone bis zur Lerchenfelder Straße ist in Planung und wird 2021 realisiert werden.“ Markus Reiter, Bezirksvorsteher Wien Neubau.

„Die Neugestaltung der Neubaugasse ist eine ungemeine Aufwertung für das gesamte Grätzl. Mit der gemeinsamen Planung der Begegnungszone haben wir ein starkes Zeichen gesetzt. Denn solche attraktiven urbanen Räume sind lebendige und nachhaltige Antworten auf Einkaufszentren und Internetgiganten. Die Menschen wollen sich unbeschwert bewegen, genießen und neues entdecken – unsere Neubaugasse ist jetzt bereit dafür!“ Kurt Wilhelm, Obmann IG Kaufleute am Neubau.

„Ich bin stolz darauf, dass wir trotz coronabedingterBauzeitverzögerungen rechtzeitig zu Schulbeginn die Neugestaltung der Neubaugasse finalisieren und dem Autobus 13A freie Fahrt bieten können. Bis Ende September werden wir noch die letzten Restarbeiten, vor allem in den Gehsteigbereichen, durchführen. Währenddessen laufen die Detailplanungen für den Nordteil der Neubaugasse, der nächstes Jahr neu gestaltet werden soll, auf Hochtouren. Abschließend möchte ich mich bei meinen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den umsichtigen Bauarbeiterinnen und Bauarbeitern auf das Herzlichste bedanken“, sagt Thomas Keller, Dienststellenleiter der Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau.

