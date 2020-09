ORF III überträgt Eröffnungspremiere der Wiener Staatsoper „Madama Butterfly“ mit Asmik Grigorian am 7. September

Kooperationsvereinbarung zwischen ORF III und Wiener Staatsoper für die Saisonen 2020/2021 bis 2022/2023 verlängert

Wien (OTS) - Mit der Premiere von Giacomo Puccinis „Madama Butterfly“, in einer Inszenierung von Anthony Minghella und Carolyn Choa, nimmt die Wiener Staatsoper nicht nur nach der Corona-bedingten Schließung des Hauses den regulären Spielbetrieb wieder auf, sondern läutet gleichzeitig eine neue Ära ein: mit Bogdan Roščić als neuem Direktor. ORF III überträgt den Saisonauftakt live-zeitversetzt am Montag, dem 7. September 2020, um 20.15 Uhr im Rahmen von „Erlebnis Bühne LIVE“, eingebettet in einen dreiteiligen Schwerpunkt. In der Titelpartie ist die litauische Starsopranistin Asmik Grigorian zu erleben, am Pult steht mit Philippe Jordan der neue Musikdirektor der Wiener Staatsoper. Durch den „Erlebnis Bühne“-Abend führt ORF-Kulturlady Barbara Rett.

Ö1 überträgt die Premiere bereits um 19.00 Uhr live aus der Wiener Staatsoper. Weiters findet am Samstag, dem 5. September, der „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ (10.05 Uhr) live in der Staatsoper statt. Zu Gast bei Albert Hosp ist Staatsoperndirektor Bogdan Roščić. Auch der „kulturMontag“ widmet sich am 7. September um 22.30 Uhr in ORF 2 der Eröffnungsoper „Madama Butterfly“.

Neben der Eröffnungsoper darf sich das ORF-III-Publikum auch in den kommenden Saisonen auf noch mehr Klassikgenuss aus der Wiener Staatsoper freuen. So wurde der für die Saison 2017/18 erstmals zwischen der Wiener Staatsoper und ORF III abgeschlossene und jeweils für drei Saisonen geltende Rahmenvertrag kürzlich für die Spielzeit 2020/2021 bis 2022/2023 verlängert. Dieser besagt, dass ORF III insgesamt bis zu 15 Opern- bzw. Ballettproduktionen als Aufzeichnungen bzw. live(-zeitversetzte) Übertragungen ausstrahlen sowie diese via Klassikplattform fidelio streamen kann. fidelio bietet für jedes dieser Opern-Highlights sowohl die Live-Übertragung als Online-Stream selbst als auch jeweils bis zu sechs Wiederholungen innerhalb von 72 Stunden.

Direktor der Wiener Staatsoper Dr. Bogdan Roščić: „Mit ‚Madama Butterfly‘, der ersten von zehn Premieren in dieser Saison, wird an der Wiener Staatsoper nach einem halben Jahr wieder Oper gespielt. Das ist, nicht nur für unser Haus, ein großer, bewegender Moment. Umso wichtiger ist es mir, dass via ORF III alle Österreicherinnen und Österreicher dabei sein können.“

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Es freut mich, dass die lange Erfolgspartnerschaft des ORF und der Wiener Staatsoper auch unter der neuen Leitung im Dienste der Kultur und unseres Publikums fortgeführt wird. Die neue Vereinbarung garantiert zusätzlich zu den ORF-2-Übertragungen bis zu 15 weitere Inszenierungen in ORF III sowie Live- und On-demand-Ausstrahlungen auf ‚fidelio‘, dem Klassikportal von ORF und Unitel. Die Ermöglichung der multimedialen und zeitunabhängigen Teilhabe am identitätsstiftenden Kulturschaffen der Staatsoper ist – besonders in diesen herausfordernden Zeiten – ein unschätzbarer kultureller Mehrwert für das österreichische Publikum, den in dieser Fülle, Qualität und Professionalität nur ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der ORF zu leisten vermag“.

Der Staatsopern-Abend am 7. September in ORF III im Detail:

Bereits um 19.45 Uhr stimmt „Kultur Heute“ mit einer Spezialsendung auf die Saisoneröffnung ein. ORF-III-Moderator Peter Fässlacher meldet sich im Vorfeld der Premiere von „Madama Butterfly“ aus dem Haus am Ring, begrüßt die Stars der Produktion sowie den neuen Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić zum Gespräch und wirft einen Blick hinter die Kulissen. Um 20.15 Uhr überträgt „Erlebnis Bühne LIVE“ die Eröffnungsoper zum Saisonauftakt: Anthony Minghellas und Carolyn Choas spektakuläre Produktion von Giacomo Puccinis „Madama Butterfly“ mit Asmik Grigorian als Geisha Cio-Cio-San. In weiteren Rollen sind u. a. der aufstrebende junge Tenor Freddie De Tommaso als Pinkerton, Boris Pinkhasovich als Sharpless und Virginie Verrez als Suzuki zu erleben. Die musikalische Leitung hat Musikdirektor Philippe Jordan. Den Abend schließt die von Otto Schwarz gestaltete Dokumentation „Unsere Wiener Staatsoper“ (22.45 Uhr), die mit Zeitzeugenberichten an die Wiederaufnahme des Betriebs der Wiener Staatsoper nach ihrer totalen Zerstörung im Jahr 1945 erinnert.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Dass ORF III die erste Premiere der neuen Spielzeit zur besten Sendezeit überträgt, ist nicht nur ein Zeichen, welch hohen Stellenwert die klassische Musik in unserem Programm einnimmt, sondern auch ein Symbol für die bewährte Zusammenarbeit zwischen ORF III und der Wiener Staatsoper. Es freut mich sehr, mit dem soeben verlängerten Rahmenvertrag, dem ‚Erlebnis Bühne‘-Publikum auch künftig glanzvolle Produktionen (live) aus der Wiener Staatsoper präsentieren zu können und ich wünsche dem gesamten Staatsopern-Team, allen voran Direktor Bogdan Roščić, einen erfolgreichen Start in die neue Saison!“

