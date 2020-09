Tourismusbotschafter für Niederösterreich gekürt

LR Danninger: Vielseitigkeit und Schönheit unseres Landes sichtbar gemacht

St. Pölten (OTS) - Der auf niederösterreich.at/freunde gestartete Wettbewerb „Erfrischend einmalig - werde Tourismusbotschafter für Niederösterreich“ wurde nun durch die Auszeichnung von sechs Tourismusbotschaftern abgeschlossen. Dabei wurde das Ziel verfolgt, die schönsten Ecken Niederösterreichs zu finden. Die frisch gekürten Tourismusbotschafter für Niederösterreich dürfen sich je über einen 250 Euro Genießerzimmer-Gutschein freuen.

„Aus 1.654 Beiträgen mit Fotos der schönsten Ecken Niederösterreichs wurden sechs Gewinner und somit die Tourismusbotschafter ausgelost. Die Sieger haben gezeigt, wie vielseitig und schön unser Niederösterreich ist. Ich bin mir sicher, der eine oder die andere hat sich von den vielen Fotos und Ausflugsideen inspirieren lassen, schöne Momente in unserem Bundesland erlebt und damit auch die heimische Tourismuswirtschaft gestärkt“, ist Tourismuslandesrat Jochen Danninger überzeugt.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Ich freue mich, dass wir so viele Menschen motivieren konnten, zu Tourismusbotschaftern für Niederösterreich zu werden. Schön ist auch, dass nach dem Wettbewerb weiter großes Interesse daran besteht, Niederösterreichs schöne Plätze und den einen oder anderen Geheimtipp mit anderen zu teilen. Laufend kommen weitere Fotos hinzu und das freut uns natürlich sehr. Deshalb haben wir beschlossen, dass die Gruppe weiterhin zum Austausch bestehen bleiben soll.“

Insgesamt wurden im Laufe der Kampagne (8. Juli bis 28. August) 1.654 Beiträge mit Fotos der schönsten Plätze in Niederösterreich in die Facebook-Gruppe hochgeladen. Die Fotos umfassen die Berge der Wiener Alpen, des Mostviertels und des Wienerwaldes (Gewinnerbild Peilstein). Sie laden ein zum Jakobsweg im Weinviertel, zum Ottensteiner Stausee, zum Naturpark Ötscher-Tormäuer (Gewinnerbild), zur Donau oder zum Lohnbachfall (Gewinnerbild) im Waldviertel. Das gegenseitige Interesse der Gruppenteilnehmer schlägt sich in den Zahlen der Kommentare und Interaktionen nieder: So wurden 1.820 Kommentare unter die Beiträge geschrieben. Gemeinsam mit allen „Gefällt mir“-Angaben und den geteilten Inhalten sind bislang 23.605 Interaktionen zu verzeichnen.

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Marcella Maurer, Tel. 02742/9000-19844, E-Mail marcella.maurer @ noe.co.at, bzw. Büro LR Jochen Danninger, Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

