Kostenlose Sprechstunden für sehbeeinträchtigte Menschen in St. Pölten

Angebote der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs bietet auch im Herbst in St. Pölten kostenlose Sprechstunden für sehbeeinträchtigte Menschen. Tanja Berlakowitz unterstützt dabei in sozialrechtlichen Fragen, z. B. bei Anträgen für Pflegegeld und Behindertenpass oder auch bei der Einreichung von Förderungen für Hilfsmittel, und informiert über diese Hilfsmittel wie etwa sprechende Uhren, Leuchtlupen oder Markierungssysteme. Benötigt werden ein augenärztlicher Befund und eine Gesichtsfelduntersuchung; die entsprechenden Hygienemaßnahmen sind einzuhalten.

Die Sprechstunden im Universitätsklinikum St. Pölten finden an den Donnerstagen 17. September, 15. Oktober und 19. November jeweils von 16 bis 18 Uhr statt. Beim Dachverband NÖ Selbsthilfe im Tor zum Landhaus sind sie an den Montagen 5. Oktober, 2. November und 7. Dezember jeweils von 9 bis 12 und 12.30 bis 16 Uhr angesetzt. Eine Voranmeldung ist unbedingt erforderlich; Terminänderungen im Zuge von Covid 19 vorbehalten. Aufgrund des verpflichtenden Gesundheitsscreenings an den Eingängen von Spitälern sollten zudem Wartezeiten eingeplant werden.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs unter 0660/2948528, Tanja Berlakowitz, e-mail berlakowitz @ hilfsgemeinschaft.at und www.hilfsgemeinschaft.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse