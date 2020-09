Hebein/Halbwidl: Wiedens erste dauerhafte Coole Straße Plus ist fertig!

Wien (OTS) - Mit einer symbolischen Schlusssteinlegung durch Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, Wiedens Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl und Thomas Keller, Dienststellenleiter der Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau, wurde die Neugestaltung der Phorusgasse zwischen Wiedner Hauptstraße und Leibenfrostgasse im 4. Bezirk, Wiedens erste „Coole Straße Plus“, offiziell abgeschlossen.

Die Höhepunkte der Neugestaltung

Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau hat insgesamt sechs neue Baumscheiben inklusive Bewässerungssystem errichtet. Im Nahbereich des Volksschulvorplatzes werden zwei Nebelstelen für Abkühlung an heißen Sommertagen sorgen. Um die Aufenthaltsqualität im Straßenraum zu erhöhen, laden Sessel und Bänke zum Verweilen ein. In der Nähe des Schuleingangs ist ein Parklet geplant. Um die Schulwegsicherheit zu erhöhen, wurde im Kreuzungsbereich mit der Wiedner Hauptstraße eine Fahrbahnanhebung errichtet. Weiters wurde von der städtischen Straßenbauabteilung im rund 120 m² umfassenden Eingangsbereich der Volksschule ein helles Betonsteinpflaster verlegt, auf rund 400 m² wurde das Granitsteinpflaster im Fahrbahnbereich erneuert, weiters wurden 150 m² Gehsteig- und 150 m² Fahrbahnfläche neu asphaltiert.

„Hier in der Phorusgasse zeigt Wien einmal mehr, was es kann. Die Klimakrise macht keine Pause und wir spüren sie auch in den unerwartet heftigen Wetteränderungen. Innovative Projekte wie die Coole Straße Plus zeigen, wie Wien konkrete Maßnahmen setzt, um die Lebensqualität für die Menschen vor Ort zu verbessern. Das Grätzl wird aufgewertet, die Menschen bekommen Platz zurück und dank der Bäume schaffen wir Platz zum Plaudern. Damit gehen wir in Richtung Klimahauptstadt“, sagte Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. „Nachdem auch besonders Kinder unter der Klimakrise leiden, freut es mich, dass die „Coole Straße Plus“ im vierten Bezirk vor einer Volksschule steht. Die Zukunft unserer Stadt, die nächste Generation profitieren hier unmittelbar von der Verkehrsberuhigung, den neuen Bäumen und Wasserelementen“, so Vizebürgermeisterin Hebein. „Projekte wie diese sorgen dafür, dass Grätzl grüner und cooler werden.“

Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl ist mit der neuen Phorusgasse zufrieden: „Gerade in Zeiten der Klimaerhitzung müssen wir Akzente setzen, um den öffentlichen Raum zu kühlen. Aber die sechs Bäume werden nicht nur Schatten spenden. Mit ihnen wird die Phorusgasse auch in neuem Licht erscheinen. Das ist ein Gewinn für das ganze Grätzl.“

Mit dem Parklet, das ab Herbst vor der Volksschule stehen wird, steigert sich die Aufenthaltsqualität der Phorusgasse deutlich: „Das Parklet mit seinen Sitzplätzen, Tischen und Pflanzen wird die AnwohnerInnen zum Verweilen und Ausruhen einladen.“

Zudem werde mit der Fahrbahnerhöhung im Einfahrtsbereich der Straße bei der Wiedner Hauptstraße für mehr Sicherheit für die FußgängerInnen gesorgt: „Ein sicherer und angenehmer Weg in die Schule ist besonders für die Kinder wichtig“, so Halbwidl.

Auch die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau Dienststellenleiter Thomas Keller ist sich sicher, dass „die Umgestaltung der Phorusgasse als ein weiteres Projekt gesehen werden kann, welches zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum beiträgt. Wir konnten einen weiteren Beitrag zur Schulwegsicherheit durch den Bau der Fahrbahnanhebung leisten. Die helle Betonsteinpflasterung vor der Schule und die neue Möblierung sorgen zudem für ein angenehmes Ambiente.“

Zahlen und Fakten:

Baubeginn: 06.07.20

Fertigstellung: 02.09.20



