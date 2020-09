Wiener Linien präsentieren neuen Look: 2021 kommt neues Outfit für Dienstkleidung

Schicke, bequeme Schnitte, frische Farben - Nachhaltige Produktion im Fokus

Die Wiener Linien als klimafreundliche Mobilitätspartnerin ziehen sich wie ein roter Faden durch die Stadt. Diese Linie spiegelt sich auch in der neuen Dienstkleidung wider und es freut mich sehr, dass dabei auch auf die nachhaltige Produktion geachtet wird Ulli Sima, Öffi-Stadträtin 1/7

Ich freue mich, dass wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ein schönes neues Outfit entwickeln konnten. Es war ein langer, aufwendiger Prozess. Aber es hat sich gelohnt! Das bisherige Grau weicht einem schicken Blau mit roten Akzenten. Die neuen Teile sind bequem und schick zugleich Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin Wiener Linien 2/7

Die Wendesteppjacke wurde mit der neusten Hohlfasertechnologie ausgestattet. Die Technik hat man sich von Eisbären abgeschaut. Mit dieser Jacke wird’s den MitarbeiterInnen im Außendienst bestimmt nicht kalt Ulli Sima, Öffi-Stadträtin 3/7

Unsere MitarbeiterInnen sind so vielfältig wie Wien. Daher haben wir die Uniform für unterschiedlichste Figurtypen designt. Allein die Jeans gibt es in 45 Größen. Es ist einfach wichtig, dass sich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter im täglichen Outfit wohlfühlt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin Wiener Linien 4/7

Durch die verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten ist für jedes Kälte- oder Wärmeempfinden etwas dabei. Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin Wiener Linien 5/7

Wir haben in dieser Zeit MitarbeiterInnenbefragungen durchgeführt, mit TeamleiterInnen gesprochen und Feedbacks aus unserer hausinternen Ideenwerkstatt eingeholt. Es wurden wirklich alle Bereiche in den Prozess eingebunden Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin Wiener Linien 6/7

Die Öffis sind die Arterien der Stadt. Trotz Corona haben wir es geschafft, die Fahrgäste wieder zurückzuholen. Wir haben fast wieder so viele Öffifahrgäste wie immer. Dieses Vertrauen in die Öffis strahlt die Farbe Blau der Uniform auch aus Günter Steinbauer, Geschäftsführer Wiener Linien 7/7

Wien (OTS) - Fesch, fescher, Wiener Linien. Ab Frühjahr 2021 weht ein neuer Wind in den Kleiderschränken tausender Wiener Linien-MitarbeiterInnen. „ Die Wiener Linien als klimafreundliche Mobilitätspartnerin ziehen sich wie ein roter Faden durch die Stadt. Diese Linie spiegelt sich auch in der neuen Dienstkleidung wider und es freut mich sehr, dass dabei auch auf die nachhaltige Produktion geachtet wird “, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima bei der heutigen Präsentation.



„ Ich freue mich, dass wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ein schönes neues Outfit entwickeln konnten. Es war ein langer, aufwendiger Prozess. Aber es hat sich gelohnt! Das bisherige Grau weicht einem schicken Blau mit roten Akzenten. Die neuen Teile sind bequem und schick zugleich “, so Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

30 unterschiedliche Teile für alle Zwecke – auch Jeans im Programm

Pikeehemd, Wendesteppjacke, Blouson, dunkelblaues Kleid und lässige Jeans – die neue Dienstkleidung der Wiener-Linien-MitarbeiterInnen wird vor allem eins: ziemlich lässig. Insgesamt beinhaltet die neue Kollektion knapp 30 unterschiedliche Teile. Erstmals werden auch Jeans, und Pikeehemden, Steppjacken, Blousons, Kleider, Gürtel und Rucksacktaschen angeboten. Großer Wert wurde auf hochwertige Materialien gelegt. Insgesamt besteht die Uniform aus 75 Prozent Naturfasern. „ Die Wendesteppjacke wurde mit der neusten Hohlfasertechnologie ausgestattet. Die Technik hat man sich von Eisbären abgeschaut. Mit dieser Jacke wird’s den MitarbeiterInnen im Außendienst bestimmt nicht kalt “, so Sima. Designt wurde die Uniform von dem Wiener Modelable Peng!, die auch schon die äußerst beliebten Capsule Collection in den vergangenen Jahren designt haben.

Von XXS bis 5XL: Für jede Figur ist was dabei

„ Unsere MitarbeiterInnen sind so vielfältig wie Wien. Daher haben wir die Uniform für unterschiedlichste Figurtypen designt. Allein die Jeans gibt es in 45 Größen. Es ist einfach wichtig, dass sich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter im täglichen Outfit wohlfühlt “, erklärt Reinagl. Zusätzlich hat man sich bei der neuen Uniform an die Trends der Wintersport-Ausrüstung gehalten: das Zwiebelschalenprinzip. „ Durch die verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten ist für jedes Kälte- oder Wärmeempfinden etwas dabei. “ Die Beschäftigten erhalten „Styleguides“ mit allen Kombinationsmöglichkeiten auf einen Blick.

Mit den MitarbeiterInnen entwickelt

Zwei Jahre lang wurde am neuen Design getüftelt. „ Wir haben in dieser Zeit MitarbeiterInnenbefragungen durchgeführt, mit TeamleiterInnen gesprochen und Feedbacks aus unserer hausinternen Ideenwerkstatt eingeholt. Es wurden wirklich alle Bereiche in den Prozess eingebunden “, so Reinagl.



Nachhaltige Produktion & Recycling im Fokus

Die Wiener Linien sammeln die alten Kleidungsstücke ein und lassen sie in Teilen recyceln. Daraus entstehen unter anderem LKW-Planen, Putztücher für die Werkstätten oder Zelte fürs Bundesheer. Ein Teil der Uniform, wie die gefütterten Hosen, werden an die Gruft gespendet. Die neue Dienstkleidung wird überwiegend in Europa produziert. Die Strickware wird aus dem nachwachsenden Rohstoff Schurwolle sowie nachhaltigen Kunstfasern gefertigt. Einzelne Teile, wie etwa die Rucksacktasche, bestehen sogar zu 100 Prozent aus recycelten Stoffen.



" Die Öffis sind die Arterien der Stadt. Trotz Corona haben wir es geschafft, die Fahrgäste wieder zurückzuholen. Wir haben fast wieder so viele Öffifahrgäste wie immer. Dieses Vertrauen in die Öffis strahlt die Farbe Blau der Uniform auch aus ", so Günter Steinbauer abschließend.

Ab Frühjahr 2021 werden die Fahrgäste den neuen Look in den Fahrzeugen, Stationen und Kundencenter bestaunen können.

So wird die neue Uniform aussehen jetzt ansehen

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien GmbH & Co KG

Kommunikation

(01) 7909-17002

presse @ wienerlinien.at

www.wienerlinien.at