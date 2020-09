ÖAMTC: Spritpreise erneut gestiegen

Aktuelle Kraftstoffpreise im ÖAMTC-Check

Wien (OTS) - Auch im August haben die Spritpreise wieder angezogen. Laut aktueller Auswertung des ÖAMTC kostete der Liter Diesel im Monatsdurchschnitt 1,025 Euro je Liter, das sind 0,3 Cent mehr als noch im Juli. Super verteuerte sich auf durchschnittlich 1,073 Euro je Liter, das entspricht einem Anstieg von 0,6 Cent.

Preise von unter einem Euro noch zu finden

Der Liter Diesel kann bundesweit an manchen Tankstellen nach wie vor unter einem Euro getankt werden. Auch Super wird noch von einigen Tankstellen unter einem Euro je Liter angeboten – allerdings nur noch in fünf von neun Bundesländern, nämlich in Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Wien.

Aber nicht nur bei der Wahl der richtigen Tankstelle, in der Nähe oder entlang der gewählten Route, können Autofahrer ihre Geldbörse schonen – Sparpotenzial ist auch bei der Fahrweise vorhanden:

"Gleiten statt Hetzen" heißt die Devise. Denn mit einer vorausschauenden und möglichst konstanten Fahrweise kommt man nicht nur spritsparend, und damit günstiger, sondern auch noch sicherer ans Ziel.

