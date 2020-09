ÖAMTC: Ferienende in Ostösterreich und in Bayern

Starker Rückreiseverkehr und Wartezeiten an den Grenzen

Wien (OTS) - In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, in Bayern sowie in Kroatien enden die Sommerferien. Der ÖAMTC rechnet daher mit regem Verkehr in Tirol und Salzburg sowie auf den Einzugsstraßen in Wien.

Durch das Ferienende in Bayern ist vor allem auf der Fernpassstrecke (B179), der Brenner Autobahn (A13) und der Inntal Autobahn (A12) mit Staus zu rechnen, so der Club. Aber auch die Tauern Autobahn (A10) und in weiterer Folge der Grenzübergang am Walserberg (A1) werden überlastet sein. Bei der Einreise nach Österreich ist zudem an den Grenzübergängen Karawankentunnel auf der A11 und in Spielfeld auf der A9 mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Im Osten Österreichs erwartet der ÖAMTC lebhaften Rückreiseverkehr. Besonders im Nahbereich von Wien sollte man mit Verzögerungen rechnen, so etwa auf der Süd Autobahn (A2) ab Mödling.

Mit erheblichem Verkehr ist bei schönem Wetter auf den Zufahrtsstraßen in Ausflugsgebiete zu rechnen. Vom Bodensee, über die Kärntner Seen, dem Salzkammergut, bis zum Neusiedlersee werden die Zu- und Abfahrten bei Schönwetter belastet sein.

Ungarn hat seit 1. September, angesichts steigender Covid-19-Infektionszahlen, die Grenzen für ausländische Touristen geschlossen. Kleinere Grenzübergänge sind komplett gesperrt, für den bilateralen Personen- und Güterverkehr sind Übergänge wie etwa Nickelsdorf-Hegyeshalom, Heiligenkreuz-Rábafüzes und Schachendorf-Bucsu geöffnet. Zudem ist die Einreise nach Ungarn nur für Personen möglich, die nicht ungarische Staatsbürger sind oder eine ständige bzw. länger als 90 Tage gültige Aufenthaltsgenehmigung in Ungarn haben. Alle Details dazu finden Sie zusammenfassend auf der ÖAMTC-Homepage.

ÖAMTC-Service:

Aktuelle Verkehrsinformationen sind unter www.oeamtc.at/apps und unter www.oeamtc.at/verkehrservice zu finden.

Nähere Informationen zur Grenzschließung in Ungarn und zu den Einreiseregelungen finden Sie unter www.oeamtc.at/news zusammengefasst.

