Köstinger: Kostenfreie COVID-19 Tests nun auch für Beschäftigte der Gastronomie möglich

Seit 1.9. können auch Gastronomiebetriebe, Jugendherbergen und Campingplätze ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kostenfrei auf COVID-19 testen lassen

Wien (OTS) - Seit gestern ist die Anmeldung für kostenfreie COVID-19-Testungen auch für Beschäftigte von gewerblichen Gastronomiebetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen möglich. "Wir vervollständigen damit das Angebot in der Beherbergung und erweitern es für die Gastronomie", so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. "Das Angebot hat sich bewährt und wird inzwischen von vielen Hotelbetrieben in Anspruch genommen. Da vor allem die Nachfrage der Gastronomie-Branche groß war und noch ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, haben wir es ausgeweitet. Damit schaffen wir noch mehr Sicherheit für Gäste, Gastgeber und Mitarbeiter", so Köstinger. "Ich kann den Betrieben nur empfehlen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Jeder einzelne Test ist wichtig, um infizierte Personen frühzeitig zu finden, weitere Ansteckungen und damit Clusterbildungen zu vermeiden."

Um am Testprogramm teilnehmen zu können, ist eine einmalige Registrierung der Mitarbeiter auf www.oesterreich.gv.at notwendig. Die Kosten werden vom Bund mit 85 Euro pro Test gefördert. Sämtliche Informationen und Anleitungen zum ausgeweiteten Testprogramm stehen auf der Plattform www.sichere-gastfreundschaft.at zur Verfügung.

