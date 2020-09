OANDA Global Corporation schließt Vereinbarung zur Übernahme von Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ab

London (ots/PRNewswire) - OANDA Global Corporation ('OANDA'), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Online-Multi-Asset-Handelsdienstleistungen, Währungsdaten und Analysen, hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Aktien des führenden polnischen Multi-Asset-Broker Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ('TMS') abgeschlossen. Dieser Erwerb unterliegt der Genehmigung der Aufsichtsbehörden.

Als führender Broker auf dem polnischen FX- und CFD-Markt hat sich TMS seit seiner Gründung vor mehr als 20 Jahren einen guten Ruf für Produktinnovation und Kundenservice erworben. Das Unternehmen wird von der Aufsichtsbehörde "Polish Financial Supervision Authority (KNF)" reguliert, wodurch TMS Zugang zu den Märkten in der Europäischen Union erhält.

Gavin Bambury, CEO von OANDA, meinte dazu: "Wir freuen uns über diese Vereinbarung und ich möchte das gesamte TMS-Team persönlich bei OANDA willkommen heißen. Europa bleibt eine wichtige strategische Priorität für unser Geschäft. Die Übernahme von TMS verschafft OANDA eine bedeutende Präsenz im europäischen Schlüsselmarkt und eine Wachstumsbasis in den baltischen Ländern und ergänzt unsere bereits gut etablierten, erfolgreichen Operation in ganz Westeuropa."

Marcin Niewiadomski, CEO von TMS, kommentierte: "Wir freuen uns, Teil einer so starken Gruppe mit einer soliden Kapitalbasis und weltweiter Präsenz zu werden. Wir glauben, dass TMS durch diese Transaktion seine Position in Polen und in den baltischen Staaten stärken wird, indem es unseren derzeitigen und zukünftigen Kunden Zugang zu neuen Produkten, modernster Technologie und Investitionsmöglichkeiten auf globalen Märkten verschafft."

Und Artur Haze, Managing Partner von ForeVest Capital, meinte: "Während unserer Zeit als Geschäftsleitung von TMS hat die Firma einen soliden Kundenstamm in ganz Polen und im Baltikum aufgebaut und gleichzeitig eine tiefgreifende, technologische Kompetenz entwickelt. Daher glaube ich, dass TMS und OANDA strategisch sehr gut zusammenpassen. Ich freue mich sehr, dass die Firma ihren derzeitigen Wachstumskurs als Teil eines führenden globalen Maklerunternehmens fortsetzen kann."

TMS ist die erste in einer Reihe von strategischen Übernahmen, die OANDA in den nächsten zwei Jahren realisieren möchte. Unter der Leitung von Herrn Bambury hat das Unternehmen eine grundlegende Veränderung seiner operativen Konfiguration durchlaufen, indem es sein Produktangebot erweitert und seine Marketinginvestitionen erhöht hat, um ein skalierbares nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Informationen zu OANDA

OANDA wurde 1996 gegründet und war das erste Unternehmen, das Wechselkursraten kostenlos über das Internet mitteilte und die OANDA FX-Handelsplattform einführte, die fünf Jahre später die Entwicklung des webbasierten Währungshandels vorantrieb. Heute bietet das Unternehmen Privat- und Firmenkunden Online-Multi-Asset-Handel, Währungsdaten und Analysen an und beweist damit eine unübertroffene Kompetenz im Devisenhandel. Mit regulierten Unternehmen in sieben der weltweit aktivsten Finanzmärkte widmet sich OANDA auch weiterhin der Umgestaltung des Devisenhandels. OANDA befindet sich im Besitz von CVC Capital Partners, einem führenden Private-Equity- und Anlageberatungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf oanda.com oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook oder YouTube.

About TMS

TMS Brokers ist der älteste Multi-Asset-Broker in Polen. Seit 1997 bietet TMS Tausenden von polnischen und europäischen Kunden Dienstleistungen für den Handel mit Devisen, CFDs auf Indizes, Kryptowährungen, Einzelaktien und Rohstoffen über MT4/MT5-Plattformen und eine innovative proprietäre mobile App an. Das mehrfach ausgezeichnete Team von TMS unterstützt Einzelpersonen und Unternehmen mit allen währungs- und aktienbezogenen Dienstleistungen, die Beratung und Analyse sowie Geldwechsel und lizenzierte digitale Zahlungslösungen (PSD) umfassen.

Informationen zu ForeVest

ForeVest hat mehr als 1,2 Milliarden USD an Investitionen in Mittel- und Osteuropa investiert und verwaltet über 200 Millionen USD in anderen Vermögensanlagen in Schwellenmärkten. Das Team hat mehr als 20 Transaktionen abgeschlossen und wird weiterhin Partnerschaften mit Unternehmern und Managementteams suchen, die sich auf Kontrollinvestitionen in vielversprechenden mittelständischen Unternehmen spezialisiert haben. ForeVest hat Büros in Warschau, Bukarest und New York.

