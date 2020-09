Prostatakrebs-Früherkennung rettet Männerleben

Die Selbsthilfe Prostatakrebs und der BVSHOE laden am 8. 9. 2020, um 10:30 Uhr, zur Online-Pressekonferenz. Anlass dafür ist der Europäische Prostatakrebs Tag am 15. September 2020.

Wien (OTS) - Anlässlich des Europäischen Prostatakrebs Tages (European Protatecancer Awareness Day) am 15. September 2020 laden die Selbsthilfe Prostatakrebs und der Bundesverband Selbsthilfe Österreich (BVSHOE) zur Online-PK, um über den aktuellen Stand bezüglich Prostatakrebs in Österreich zu informieren. Die Selbsthilfe Prostatakrebs fordert vor allem die Aufnahme der Prostatakrebsuntersuchung in die gesundheitliche Vorsorgeuntersuchung.

Die Eckdaten der Online-PK auf einen Blick:

Datum: 8. 9. 2020, 10:30 Uhr

Ort: Ihr Schreibtisch

Themen: Prostatakrebs-Früherkennung rettet Männerleben!

Die Redner:

Ekkehard Franz Büchler , Obmann der Selbsthilfe Prostatakrebs

, Obmann der Selbsthilfe Prostatakrebs Univ. Prof. Dr. Shahrokh F. Shariat , Vorstand der Universitäts-Klinik für Urologie am AKH Wien

, Vorstand der Universitäts-Klinik für Urologie am AKH Wien Univ.-Prof. Dr. Hendrik Van Poppel , Adjunct Secretary General of the European Association of Urology (EAU) responsible for Education

, Adjunct Secretary General of the European Association of Urology (EAU) responsible for Education Ernst-Günther Carl, Stellvertretender Vorsitzender Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e. V.

Anschließend telefonische Interviews: Nach der Online-PK stehen Ekkehard Franz Büchler und Univ. Prof. Dr. Shahrokh F. Shariat nach vorheriger Vereinbarung bzw. Anmeldung für telefonische Interviews zur Verfügung.

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor!



